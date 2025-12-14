パケも中身も大優勝ーーーッッ！【セブン-イレブン】の「新作コラボ」がめちゃキュート♡

12月2日より【セブン-イレブン】では、大人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開催中。ちいかわのストーリーで実際に登場する食べ物を基にした商品などを販売。SNSではコラボ商品のレビューが早くも多数投稿されており、キャンペーンの注目度の高さが伝わってきます。そこで今回は、大注目の「新作コラボ」商品を紹介します！

作中にも登場した食べ物をアレンジ

ちいかわとハチワレがトーストを頬張るイラストが可愛い「チーズグラニュートースト」。こちらの商品、作中で実際に登場するグラニュートーストをアレンジしたものとなっています。本編では、食パンにグラニュー糖をかけてトーストしていましたが、セブンではさらにチーズを加え「チーズ × グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになる商品」（公式サイトより）に仕上げているそうです。

チーズ × グラニュー糖の背徳感がクセになる

実食した@ftn_picsレポーターHaruさんによると「チーズの濃厚さとグラニュー糖の甘さが混ざり合い、背徳感のある美味しさでした」とのこと。グラニュートーストだけでも十分背徳感がありますが、チーズが加わることでさらに背徳感の高い味わいになっているかも。

体も心もほっこり温まる

作中でハチワレが「軸汁」と呼んでいた、しいたけの軸を使った料理は「しいたけ汁（けんちん風）」として登場。ちいかわとハチワレが軸汁を作っているところにやってきたシーサーが、豆腐・こんにゃく・太もやしなどを入れて豪華になった軸汁を3人で楽しむストーリーです。セブンでは、作中の3人の様子をパッケージにしているため、ちいかわたちと一緒に軸汁を食べている気分が楽しめます。

具がたっぷり入った豪華な軸汁

「しいたけ汁（けんちん風）」は、しいたけのほかにも豆腐・にんじん・紅白かまぼこなどが入っており、かなり具沢山。レポーターのHaruさんが「出汁も効いていて、最後の一滴まで美味しく食べることができました」とコメントしており、食べ応えも満足感もありそうです。

【セブン-イレブン】の「新作コラボ」は、パッケージの可愛さと商品の美味しさ、どちらも満足度の高さが期待できそう。ほかの商品にもちいかわたちのキュートな姿が描かれているので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：河合 ひかる