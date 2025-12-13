¡Ö¿å¸¶°ìÊ¿¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¸µ¥Þ¥Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¡Åö¿Í¤Ï¡ÈÁêËÀ¡É¤Ø¤Î½èÈ³¤òË¾¤Þ¤º
²Î¼ê¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢½èÈ³¤òµá¤á¤Ê¤¤°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¸µ¥Þ¥Í
12·î12Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦±ÊÅÐ±º·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼A»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å²£ÎÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÉÔÁ÷Ã×¤ò·èÄê¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤¬A»á¤Î½èÈ³¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁÜºº¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖA»á¤Î·ùµ¿¤òÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤âÉÔÁ÷Ã×¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾åÁÜºº¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êSK¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤âÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÂè»°¼Ô¤¬±ÊÅÐ±º·Ù»¡½ð¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖSK¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î·ï¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¾õ¶·¤¬±ßËþ¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¡¹¤Î¾õ¶·²óÉü¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅö»ö¼Ô¤¬Ë¾¤àÊýË¡¤Ë±è¤Ã¤Æ¼Õºá¤äÊä½þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë²±Â¬¤ä²áÅÙ¤Ê²ò¼á¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãú½Å¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï·ëº§¼°ÈñÍÑ¤Þ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤É²ÈÂ²Æ±Á³¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎA»á¤«¤é¡¢¿ô²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¤Ç¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¶âÁ¬ÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯³ÐÅö»þ¡¢SK¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ïºß¿¦Ãæ¡¢¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Î²áÄø¤Ç²ñ¼Ò¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÉôÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö°Æ¤Î¿¼¹ïÀ¤òÇ§¼±¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÈï³²ÈÏ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¸ø±é¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢¹¹ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¼ÂÌ³Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢´Ø·¸¼ÔÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉÔÀµ¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¿ô²¯¥¦¥©¥ó¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢A»á¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£12·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦±ÊÅÐ±º·Ù»¡½ð¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¹ðÈ¯¾õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó»ö·ï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ¡É¤Î»ö·ï¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¿®Íê¤ò°ÍÑ¤·¤Æ»ä±×¤òÄÉµá¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤¬Å°Äì¤·¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÄê·ÐºÑÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤Þ¤ÇÌÊÌ©¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¸·Àµ¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥óÂ¦¤¬±ßËþ¤Ê²ò·è¤òË¾¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·º»ö½èÈ³¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Netflix¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÎÙ¤Î¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥È¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£