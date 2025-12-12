Snow Manの目黒蓮が、妻夫木聡・松本若菜がゲスト出演した『櫻井・有吉THE夜会SP』（TBS系）にサプライズ登場。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSに投稿された3ショットが大きな反響を呼んでいる。

【画像】目黒蓮＆妻夫木聡＆松本若菜のピースショット／目黒蓮＆妻夫木聡＆松本若菜『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

12月11日放送の『櫻井・有吉THE夜会SP』では、4年ぶりに復活した「櫻井・妻夫木・佐藤の親友3人旅」をオンエア。スタジオに妻夫木・松本が出演し、番組最後のドラマ告知タイミングで目黒が突然現れ、ふたりも思わず笑顔で驚きを見せた。

■目黒蓮が黒つなぎで登場！妻夫木聡＆松本若菜と自然体のにっこりピース

目黒は『それSnow Manにやらせて下さい』の撮影中だったのか、番組でおなじみの黒のつなぎ姿で登場。袖を軽くまくり、すらりとしたシルエットが際立つラフな着こなしだ。

投稿された3ショットでは、妻夫木・松本と並んでピース。妻夫木はふたりを包み込むように肩を寄せながらダブルピースを決めており、和やかな空気感がそのまま写し取られている。

SNSには「大好きな3人」「ドラマを飛び出しても仲良しなお3人が尊い」「めめの笑顔かわいすぎ」「ぶきめめ大好き」「素敵な3ショット」「それスノの衣装だ！抜けて来てくれたのかなぁ」「めめ嬉しそう」「ロイヤルファミリーの絆が最高」など、歓喜の声が相次いでいる。

■目黒蓮＆妻夫木聡＆松本若菜『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/