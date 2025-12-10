「肌触りふわふわ」「着心地ラクちん」【ROPÉ PICNIC】イロチで欲しい♡「優秀ニット」

寒い日に手が伸びるニットアイテムこそ、肌触りや着心地の良さで選びたいもの。そこで今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、ふわふわタッチで軽やかにまとえそうな「Vネックセーター」をリコメンド。ベーシックカラーから差し色に使える鮮やかカラーまで揃う、豊富な色展開もポイントです。スタッフさんのリアルな着こなしと合わせて、その魅力をぎゅっと紹介。冬のワードローブに加えたくなる一枚が見つかるはずです。

ふんわり素材 × Vネックで冬の相棒に！

【ROPÉ PICNIC】「スフレニットシリーズ Vネックニットプルオーバー」\4,499（税込）

「もっちり、ふんわりタッチが魅力」「肌あたりもやさしく、チクチクしにくい」（いずれも公式オンラインストアより）というニット素材で、冬の毎日に優しくなじむシンプルなセーター。デコルテをきれいに見せるVネックと、肩を落としたリラックスフォルムが大人の余裕を引き寄せます。カラバリが全10色と豊富なので、冬の制服がわりに色違いで揃えるのもありかも。

ダウン合わせもVネックのおかげですっきり見え

柔らかい色合わせでまとめたきれいめカジュアル。Vネックセーターのやさしいニュアンスが、白ダウンのふんわり感と自然に調和します。「たっぷりめのサイズですが、腕周りがすっきりしているのできちんと感もあります」とスタッフさんがコメントしているように、ゆるさと上品さのバランスが絶妙。落ち着いたブラウンのロングスカートにシルバーの足元を添えて、淡色コーデにアクセントをプラスするのもマネしたいポイント。

鮮やかブルーで冬コーデをフレッシュに

鮮やかなブルーのセーターは、レイヤードしてももたつかない軽やかさが魅力。スタッフさんが「肌触りもふわふわしていて着心地も楽ちん」とプッシュするほど、ストレスフリーな着心地のようです。Vネックから白インナーをのぞかせれば顔まわりがトーンアップ。グレーのパンツを合わせれば通勤にもなじむ大人コーデが完成します。

冬コーデの鮮度を高めるレッドもおすすめ

スタッフさんいわく「ゆったりとしたシルエットで身体のラインを拾いません」とのことで、気負わず着られそうなのもポイント。華やかなレッドですが、ブラック系のロングコートやジーンズを合わせれば派手になりすぎず、デイリーコーデのアクセントに。キャップでスポーティに外すひと工夫を添えると、ぐっとこなれたムードに引き寄せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Sara.K