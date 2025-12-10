震度6強を観測した地震から2日。JNNのまとめでは、今回の地震によるけが人は青森・北海道・岩手であわせて52人となっています。青森県八戸市から現在の様子を中継でお伝えします。

八戸市内の中心部に来ています。少しずつ平穏を取り戻しつつありますが、まだ地震の爪痕が残ったままの場所もあります。

飲食店などが立ち並ぶ屋台村「みろく横丁」の入り口の門が地震の影響で傾いています。現在は鉄柱で支えている状況ですが、こちらの門も地震によって撤去を検討しているということです。

地元の人や観光客にも親しまれている「みろく横丁」には26店舗あるそうなのですが、地震の翌日には半数ほどの店舗が営業をしていて、きょうはほぼすべての店舗が営業を再開する予定だということです。電気・ガス・水道への影響がなかったことが復旧の早さにつながっているのかもしれません。

ただ、依然として復旧が進んでいない箇所があり、まだ大きな地震が起きる可能性があるなかから不安な日々を過ごしている人も多く、店を営む方からは客足が戻ることを願う声もあがっています。