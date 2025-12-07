【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）

【映像】膝が芝生にめりこむ→一回転大転倒

鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、優勝がかかる大一番で待望の先制点をマーク。その際に見せたセレブレーションがファンたちを爆笑させている。

鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスをホームに迎えた。勝利すれば優勝が決まる大一番で、レオ・セアラは1トップの位置に入った。

するとゴールレスで迎えた20分、自らの一撃で試合を動かす。ボックス右でボールを受けたMF荒木遼太郎がダイレクトで狙ったシュートはミートできず。しかしそこからオーバーヘッドのパスに切り替えると、これをゴール前に飛び込んだレオ・セアラが右足で押し込んだ。

エースは両手を握りしめて喜びを爆発させる。そのままコーナーフラッグ付近まで猛ダッシュを見せて、ニースラ（膝で滑るスライディング）のゴールセレブレーションを披露。しかし、右の膝が芝に食い込むと、その場で転倒して一回転してしまう。そんなことも気にせず立ち上がって歓喜の咆哮を見せたレオ・セアラだったが、その後ろにはボッコリと芝がめくれた状態となっていた。

「怪我したかと思った」の声も

このシーンにSNSのファンたちは、「芝破壊w」「ニースラ下手やんかw」「レオセアラの環境破壊w」「ボッコリミスってるやんw」「まったく滑ってない」「膝は大丈夫か？」「怪我したかと思ったw」「笑いが止まらんてw」「芝がえぐれたwセアラ大丈夫かよ」「田中碧に習おう」など反応していた。

なおレオ・セアラは57分にもヘディングでゴールネットを揺らし、これで今季21ゴール。セレッソ大阪から鹿島への移籍初年度で、チームの9年ぶりの優勝と得点王のタイトルをダブルで手にした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

