この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社アクアの取締役である松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「【ヤマト運輸ベトナム人ドライバー500人採用。ついに日本人の仕事が消滅するのか？」と題した動画を公開。ヤマト運輸ベトナム人ドライバーを採用するというニュースに対し、世間が抱く危機感は的外れであると一蹴し、これは日本の労働市場における必然的な変化だと解説した。

動画で松原氏は、まず多くの人が「ヤマト運輸の宅配ドライバーがベトナム人に代わる」と勘違いしていると指摘。実際には、採用対象は各営業所間を結ぶ「長距離運転」の担い手であり、顧客に直接荷物を届ける「最後のところは日本人じゃないとダメです」と、ニュースの核心を明確にした。

その上で、外国人労働者の導入によって日本人の仕事が奪われるという懸念については「もう今更感ありません？」と一蹴。建設現場や工場、自身の専門であるビル清掃業界、さらには漁業農業、コンビニに至るまで、既に多くの現場が外国人労働者なしでは成り立たない現実を挙げ、今回の件も目新しい話ではないと断じた。松原氏は、日本人の仕事が単純になくなるわけではなく、労働集約型の仕事が外国人に、そして将来的にはロボットに置き換わっていく中で、日本人はより付加価値の高い新しい仕事へとシフトしていくだけだと主張。「職がなくなることはない」と断言した。

最後に松原氏は、この変化は日本の社会インフラを維持するために不可欠なプロセスであると強調。外国人労働者の受け入れに反対しながら、一方でサービス料金の値上げにも不満を言うことは矛盾していると指摘し、日本社会がこの現実を受け入れる必要性を訴え、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:14

多くの人が抱く「勘違い」とは
00:37

実際に外国人が担うのは「長距離運転」の仕事
01:20

「もう今更」外国人労働者の導入は様々な業界で既に当たり前
02:16

日本人の仕事はなくならない？専門家が断言する理由

