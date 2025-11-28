元人気グラビアアイドルが当時の葛藤を告白。「足が長く見えるから」と着せられていた流行りのハイレグ水着で「エロいポーズ」や「エロい視線」「エロい表情」を求められた過去を振り返った。

【映像】井上晴美（51）の美ボディあらわな水着姿（複数カット）

11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#13が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの森泉。

今回密着したのは元グラビアアイドルの井上晴美（51）。生まれ故郷の熊元に移住し、現在はシングルマザーとして3人の子育てをしている井上が26年ぶりに人生最後のグラビアに挑戦することとなった。

16歳の時、菅野美穂や中谷美紀と共に『桜っ子クラブさくら組』でアイドルデビューした井上。『女だらけの水泳大会』などアイドルが水着になるのが当たり前だった時代にアイドルになり「水着の面積が少しずつ小さくなるんですよ」と当時を振り返った。そして「足が長く見えるから」と着せられていたと言う流行りのハイレグで「エロいポーズ」や「エロい視線」「エロい表情」を求められることが嫌だったと言う井上。当時は取材が終わった後に「はぁ」とため息をついていたと語った。

そして1999年、25歳だった井上は坊主に頭を丸めヘアヌード写真を撮影。「全部をそぎ落とし、真っ白になるっていうか。過去にあったことは消せることではないけれど、ひとつ強くなる。ステージが上がるっていう感じ？あの写真は女性に高評価だったんですよ。カッコいいって言われて」と話し、その経験が“自分軸で生きる大切さ”を教えてくれたと明かした。