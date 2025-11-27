【ヒロアカ FINAL SEASON】第9話「エピローグ／地獄の轟くん家・FINAL」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第9話（通算168話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
先週放送されたFINAL SEASON第8話（No.167）「緑谷出久：ライジング」では、遂に緑谷出久 ”デク” は、雄英高校1年A組のクラスメイト、ヒーローたち、世界中の人々に背中を押され、魔王 オール・フォー・ワンを打ち破り、大反響となった。最後の力を振り絞り戦ったデク、そして彼を支えるクラスメイトをはじめとするヒーローたちの頑張る姿に、劇中の人々さながらに、実際にリアルタイムでその戦いをテレビで見守ったファン・視聴者も興奮・感動の嵐。SNSには熱いコメントがあふれ、Xのトレンドワードランキングでは、放送開始直後から「#頑張れ緑谷出久」が1位を独占。さらに「ヒロアカ」「最高のヒーロー」「You Say Run」「デクくん」「あと3話」などヒロアカ関連ワードが軒並みランクインとなった。
そして今週11月29日に放送となるFINAL SEASON第9話（No.168）「エピローグ／地獄の轟くん家・FINAL」から、サブタイトルのとおりエピローグへ。その放送に向けて、エピローグビジュアル【緑谷出久】が公開された。「ここが、僕のヒーローアカデミア。」というキャッチコピーとともに、まっすぐ前を見据え、清々しい表情を見せるデクが描かれている。
さらに「エピローグ／地獄の轟くん家・FINAL」の先行場面カットと30秒予告編が公開された。
＜第9話（通算168話）「エピローグ／地獄の轟くん家・FINAL」＞
1年A組、ヒーローたち、世界中の人々に背中を押され、デクはオール・フォー・ワンを打ち破った。戦いの後、人々が力を合わせて復興への道を歩み、雄英高校でも通形ミリオたち3年生の卒業式が開かれる。そんな中、轟焦凍は家族と共に荼毘=轟燈矢と向き合う。
＞＞＞第9話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
