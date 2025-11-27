改良新型のN-ONEは何が変わった？

N-ONEは、時代を超えた普遍的なエクステリアデザインと、ホンダの乗用車の原点である「N360」から継承するホンダ独自のM・M思想（※）に基づく、ミニマルで心地よい室内空間を追求したモデル。

※マン・マキシマム／メカ・ミニマム思想。人間のためのスペースは最大に、機械のためのスペースは最小限にして、クルマのスペース効率を高めようとする、Hondaのクルマづくりの基本的な考え方

今回の一部改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを採用するとともに、「RS」、「プレミアムツアラー」の装備を拡充。また、「オリジナル」には特別仕様車「クラフトスタイル」が新たに設定された。

「オリジナル クラフトスタイル」は北欧の世界観をイメージ

特別仕様車「オリジナル クラフトスタイル」は、北欧の世界観をイメージした上品なデザインを基調に、機能性とスタイリッシュさを兼ね備えているのが特徴だ。

フロントグリルにクロームメッキを施し、ドアミラー、アウターハンドル、ハーフホイールキャップなどにはアクセントとしてホワイトカラーを採用。インテリアでは、インパネガーニッシュに落ち着きを感じさせるウッド調のトープ色（茶色とグレーの中間色）が用いられ、シンプルで温かみのある空間に仕上げている。

「RS」は6速MT専用グレードに設定

「RS」は6速MT専用グレードとなり、RSの持つスポーティな個性をより際立たせている。インテリアにはカーボン調のインパネガーニッシュや、耐久性と適度な通気性を持つウルトラスエードをフロントシートに使用。レッドカラーのステッチとRSロゴの刺繍が施され、アグレッシブなドライビングを駆り立てる。

さらに、走りの軽快さを感じられるよう15インチアルミホイールにホワイトカラーを採用。RS専用表示のタコメーターやシフトインジケーター、車両にかかる力を表示するGメーターなどにより、視覚でも走りが楽しめる仕立てだ。

「プレミアムツアラー」は、CVTの最上級グレードとして装備を充実させている。大型のテールゲートスポイラーを装着したほか、ホイールを光沢のあるベルリナブラックを採用。シートは、高級感のあるプライムスムースで、上質な座り心地が追求された。

ホンダ「N-ONE」モデルラインナップ

・オリジナル（CVT）：176万7700円（FF）／191万2900円（4WD）

・特別仕様車オリジナル クラフトスタイル（CVT）：188万1000円（FF）／202万6200円（4WD）

・プレミアム（CVT）：196万6800円（FF）／211万2000円（4WD）

・プレミアムツアラー（CVT）：217万3600円（FF）／231万8800円（4WD）

・RS（6速MT）：227万8100円（FF）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1545［1570］mm

ホイールベース：2520mm

最低地上高：135［145］mm

最小回転半径：4.5［4.8］m

車両重量：840［900］kg

総排気量：658cc

エンジン：直列3気筒DOHC12バルブ

最高出力：43kW（58ps）/7300rpm

最大トルク：65Nm（6.6kgf-m）/4800rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF［4WD］

燃費（WLTCモード）：23.2［21.0］km/L

※［ ］内は4WD車