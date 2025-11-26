『不滅のあなたへ Season3』第9話 「こばむいのち」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第9話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第9話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#9「こばむいのち」あらすじ＞
引き裂かれたみもりの心と体。すぐにでもノッカーから体を取り返したいと奮起する義理の兄・ひろとしだが、霊体のみもりはそれを拒む。生き返りたくない理由が、母・みやびの存在にあることを気づいていたひろとしは、決死の覚悟でみもりに訴えかける。みもりの心を救えるのは、ひろとしか、ノッカーか……。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
