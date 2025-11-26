チェルシーvsバルセロナ スタメン発表
[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節](スタンフォード ブリッジ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 7 ペドロ・ネト
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
監督
エンツォ・マレスカ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
