【Amazonブラックフライデー】洗濯洗剤やボディソープなど、日用品が最大37%OFFに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、ストックしておきたい洗濯洗剤や柔軟剤、シャンプーなどをピックアップ。お得にまとめ買いできるチャンスです！

殺菌成分配合の泡でしっかり汚れを落とす。キレイキレイの泡ハンドクリーム

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続く「バブ」

洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」

ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」

こすらず洗える。「ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス」

コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用

独自の処方で油汚れを細かく分解。食器用洗剤「キュキュット」

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。