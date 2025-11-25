【Amazonブラックフライデー】洗濯洗剤やボディソープなど、日用品が最大37%OFFに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、ストックしておきたい洗濯洗剤や柔軟剤、シャンプーなどをピックアップ。お得にまとめ買いできるチャンスです！

→ Amazon「日用品」はこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

殺菌成分配合の泡でしっかり汚れを落とす。キレイキレイの泡ハンドクリーム


キレイキレイ

【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え

2,500円 → 1,860円（26%オフ）

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円 → 845円（23%オフ）

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,599円（28%オフ）

疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続く「バブ」


バブ

バブ 5種類の香りお楽しみBOX 王道セレクト 入浴剤 60錠 [医薬部外品]

2,728円 → 2,249円（18%オフ）

洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」


ワイドハイター

ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】

4,930円 → 3,418円（31%オフ）

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 710円（28%オフ）

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,111円 → 699円（37%オフ）

ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」


ソフラン プレミアム消臭

ソフラン プレミアム消臭 詰替メガジャンボ2100ml アロマソープ 生乾きでも菌を生ませずニオわせない 柔軟剤 抗菌 部屋干し 汗臭 体臭 加齢臭 靴下臭

980円 → 841円（14%オフ）

こすらず洗える。「ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス」


ルックプラス

ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス 詰め替えウルトラジャンボ2000ml ハーバルグリーンの香り 大容量 お風呂 洗剤 こすらず一撃洗浄!

1,004円 → 839円（16%オフ）

コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用


ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ

NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア

1,617円 → 1,375円（15%オフ）

独自の処方で油汚れを細かく分解。食器用洗剤「キュキュット」


キュキュット

キュキュット 【大容量】 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! オレンジの香り 詰替え用 1380ｍｌ

709円 → 612円（14%オフ）

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円 → 1,952円（25%オフ）

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,648円（15%オフ）

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入


めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

1,588円 → 1,260円（21%オフ）

その他のセール商品


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

878円 → 613円（30%オフ）

VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,694円（30%オフ）

爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,800円（46%オフ）

DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

631円 → 499円（21%オフ）

さらさ

さらさ 洗濯洗剤 液体 1900g 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え

2,202円 → 1,699円（23%オフ）

→ Amazon「日用品」はこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら


ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


