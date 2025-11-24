¡Ö¤Ê¤ó¤«¥³ー¥Ç¼ä¤·¤¤¡¢¡¢¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú3COINS¡Û40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á♡¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ä¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤Ê¤ó¤À¤«¥³ー¥Ç¤¬¼ä¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£µ¤Éé¤ï¤º»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¾åÉÊ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹â¸«¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¨¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤¬¼ä¤·¤¤¤È¤¤Ë¤¼¤Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤â¡ý ¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¾åÉÊ¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö3way¥Ñー¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£¾åÉÊ¤Ëµ±¤¯¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Óー¥º¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤µ¤Î°ã¤¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢3way¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï2¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤ÏÃ±ÂÎ»È¤¤¤ÇÀ¶Á¿¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤â¡ý ÍÎÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
²ÚÔú¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥í¥ó¥°¥Ðー¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£²ÚÔú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥é¥Ã¤È¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯µ±¤¯¥Ó¥¸¥åー¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¡£¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M