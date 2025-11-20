ライフハッカーが暴露！空港・タクシーの充電ケーブルは“情報搾取の仕掛け”―日本人クレカも標的に
YouTubeチャンネルで『【NTTが警告】“誰でも買える最悪のスマホ充電ケーブル”が危険すぎる…』と題した動画を公開した雑学王子ミツル氏（ライフハッカー）が、スマホの充電に潜む現代の脅威について語った。
冒頭、「日本人のクレカ情報は、闇市場で1件114円で取引されている」と切り出し、空港やホテル、タクシーに備え付けられた充電ケーブルを使う危険性を訴えた。
「空港でスマホを充電しただけで、あなたのスマホが乗っ取られることがあるって知ってましたか？」と警告し、実際にFBIやNTTが公式に“公共のUSB充電ポートの利用を控えるべき”と警鐘を鳴らしていることを紹介した。
ミツル氏によれば、「USBケーブルは電気だけでなくデータも送れる構造」「刺した瞬間、スマホの中身が誰かに見られている可能性がある」とし、なかでも“OMGケーブル”など盗聴・盗撮用のチップを仕込んだ攻撃用ケーブルが、"ネットで誰でも簡単"に買えるよう販売されている現状があるという。
「怪しいサイトを開かなければ安全な時代ではありません。有名アプリの中にもスパイ化したものがいくつか見つかっている」とし、過去には日本政府が注意喚起した中国製キーボードアプリや、米Google Playから削除されたショッピングアプリの事例も解説した。
さらに、カフェでタピオカ一杯無料のQRコードを読み込んだ女性が「寝ている間に230万円を銀行口座から盗まれた」実例や、QRコード上に偽シールを貼る手口が日本国内でも広がっていると語る。
「もう都市伝説じゃなくて、すでに起きてる現実」と危機感をあらわにした。
対策としては、「バックグラウンド通信やカメラ、マイク権限の見直し、アプリの自動アップデートをオフにする、怪しいアプリや使っていないアプリの削除」を実演しながらアドバイス。
特に「充電専用ケーブルやUSBデータブロッカーの利用で“物理的に”情報搾取を防ぐ」ことを強調した。ミツル氏曰く、「見た目で判断しないで。できるだけ自分の機器とケーブルだけ使いましょう」「女性がタクシーで帰るときはちょっと気をつけてほしい」と呼びかけている。
最後は「僕もよくタクシーやホテルのケーブルを使いがちだけど、変態ハッカータクシー運転手の餌食にならないようにご注意を」とユーモラスに締めくくるとともに、「こういった役立つ雑学を今後もシェアしていくので、チャンネル登録や各種SNSのフォローもお願いします」と視聴者にメッセージを送った。
