開業後初のクリスマスシーズンを迎えた「フェアモント東京」から、とっておきのクリスマス限定アフタヌーンティーが登場！

今夏オープンのホテル「フェアモント東京」にてクリスマスシーズン限定のアフタヌーンティーが登場

2025年7月1日、東京都港区芝浦に開業したばかりのラグジュアリーホテル「フェアモント東京」。35階にあるロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、11月1日よりフレンチスタイルの「クリスマス アフタヌーンティー」の提供がスタートしました。

「クリスマスアフタヌーンティー」平日 10,400円／土・日・祝日 12,000円

手掛けるのは、エグゼクティブペストリーシェフに就任したデビッド・グイマラエスさん。フランス出身で、世界的に名高いパティスリーや著名なパティシエのもとで研鑽を積み、世界各地のラグジュアリーホテルや星つきレストランで腕を磨いてきました。

エグゼクティブペストリーシェフのデビッド・グイマラエスさん

アフタヌーンティーは、ノンアルコールスパークリングワインに、クリスマススパイスとドライフルーツで香り付けをした、フェスティブ限定ウェルカムドリンクで幕開けです。スタンドの上段と中段には、クリスマスカラーで彩られた華やかなスイーツが並びます。

いちごとライムのゼリーを包み込んだ、まるでクリスマスオーナメントのように輝く「ストロベリークリスマスボール パン ド ジェーヌ 」、天使の羽を思わせるチョコレートが印象的な「デリスショコラ」、そしてシナモン、クローブ、ナツメグ、ジンジャー、スターアニスを使用した「5種のスパイスとオレンジのマカロン」など、どれもクリスマスの訪れを感じさせるスイーツばかり。

見た目も華やかなアフタヌーンティーがクリスマス気分をさらに盛り上げてくれそう

下段のセイボリーには、柚子の香りが爽やかな「サーモン&ホタテのティアン」、ジロール茸と豚肉のリエットをBBQソースとユリ根で包み込んだ「ポーク&ジロールのリエット」、オレンジの風味がアクセントの濃厚な「ダック&オレンジのテリーヌ」など、厳選された食材が織りなす華やかな逸品がそろいます。

さらにボルドー産赤ワインに洋ナシを漬け込んだ「洋ナシの赤ワイン煮」や、ストロベリーショートケーキ、シュトーレン、クリスマスクッキーなどの焼き菓子が提供されるトロリーサービスつき。ドリンクには、シナモンやクローブ、スターアニスなど8種のスパイスとドライフルーツが織りなす香りのパレットから、好みの素材を選んでブレンドできる「ティーパレット」も楽しめます。

ロビーラウンジ「Vue Mer」の様子

フランス伝統の焼き菓子と、ホワイト、レッド、ゴールドといったクリスマスカラーが織りなす、クラシックとモダンが融合した華やかなアフタヌーンティー。窓の外にレインボーブリッジや東京湾を望むロビーラウンジで、クリスマス気分を先取りしてみては。

■「クリスマス アフタヌーンティー」概要

予約締切：2025年12月24日まで

提供期間：2025年12月25日まで

提供時間：11:00〜16:30（ラストオーダー 16:00）

予約方法：予約専用ページにてオンライン予約 or 03-4321-1111（ホテル代表）にて電話予約

※価格はすべて税・サービス料込

＜店舗情報＞◆VUE MER住所 : 東京都港区芝浦1-1-1 フェアモント東京TEL : 03-4321-1111

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：中森りほ、食べログマガジン編集部

写真：お店から

The post 開業後、初！「フェアモント東京」のクリスマスアフタヌーンティーがおいしそう♡ first appeared on 食べログマガジン.