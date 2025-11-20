【神の雫】2026年に主演亀梨和也でTVアニメ化決定！ ティザービジュアル＆PV公開
世界中で愛されるワイン漫画の金字塔『神の雫』（原作：亜樹直、作画：オキモト・シュウ）が2026年にTVアニメ化することが決定した。主演は亀梨和也！
＞＞＞キャラクター＆キャストをチェック！（写真5点）
フランスのボジョレーヌーヴォー解禁と同時刻にTVアニメ化を発表した『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた、原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。
幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破。2009年には日本テレビ系にてドラマ化されている。2023年に日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1が配信され、2026年1月23日にHuluで国内独占配信予定のシーズン2にも期待が寄せられている中 、新たなメディアミックス展開として初のアニメ化が決定した。
このたび、メインキャスト陣、ティザ―ビジュアルが公開。主人公・神咲雫を演じるのは、亀梨和也。2009年に実写ドラマでも神咲雫を演じた亀梨が、16年という時を経て、TVアニメでも再び神咲雫を演じることになった。亀梨のキャリアの中でも、実写ドラマとTVアニメにて同じ主人公を演じるのは、今回が初めてとなる。
亀梨からはコメントも到着。
＜主演 亀梨和也（神咲雫役） コメント＞
TVドラマで「雫」を演じさせていただいて以来、16年ぶりに再びこの役に向き合うことになりました。あの頃からの年月を思うと、本当に深いご縁を感じます。
今回の現場では、自分にとって初めての経験が多く、スタッフの皆さんや共演者の皆さんから収録の度に、たくさんの刺激をいただいています。
「雫」と同じように、未知なる世界に学びながら一歩ずつ進んでいく──
そんな姿に自分自身を重ねながら、最後まで務めたいと思います。
再び、世界的にも愛されている『神の雫』という作品の一部になれることを心から幸せに感じています。この新しい旅の中で、より深みを増しながら、自分自身も大きく開いていけるよう時間を重ねていきたいとおもいます。
どうぞ皆さん、楽しみにお待ちください。
共演のキャスト陣も公開。遠峰一青役を佐藤拓也、紫野原みやび役を内田真礼、神咲豊多香を銀河万丈が演じることが決定した。主人公・神咲雫と、どのようなドラマを見せてくれるのか、続報をお楽しみに。
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
＞＞＞キャラクター＆キャストをチェック！（写真5点）
フランスのボジョレーヌーヴォー解禁と同時刻にTVアニメ化を発表した『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた、原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。関連作品に『怪盗ルヴァン』『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』『神の雫 deuxième』がある。
幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破。2009年には日本テレビ系にてドラマ化されている。2023年に日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1が配信され、2026年1月23日にHuluで国内独占配信予定のシーズン2にも期待が寄せられている中 、新たなメディアミックス展開として初のアニメ化が決定した。
亀梨からはコメントも到着。
＜主演 亀梨和也（神咲雫役） コメント＞
TVドラマで「雫」を演じさせていただいて以来、16年ぶりに再びこの役に向き合うことになりました。あの頃からの年月を思うと、本当に深いご縁を感じます。
今回の現場では、自分にとって初めての経験が多く、スタッフの皆さんや共演者の皆さんから収録の度に、たくさんの刺激をいただいています。
「雫」と同じように、未知なる世界に学びながら一歩ずつ進んでいく──
そんな姿に自分自身を重ねながら、最後まで務めたいと思います。
再び、世界的にも愛されている『神の雫』という作品の一部になれることを心から幸せに感じています。この新しい旅の中で、より深みを増しながら、自分自身も大きく開いていけるよう時間を重ねていきたいとおもいます。
どうぞ皆さん、楽しみにお待ちください。
共演のキャスト陣も公開。遠峰一青役を佐藤拓也、紫野原みやび役を内田真礼、神咲豊多香を銀河万丈が演じることが決定した。主人公・神咲雫と、どのようなドラマを見せてくれるのか、続報をお楽しみに。
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会