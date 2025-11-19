【ミニオン】『カフェ・ド・クリエ』コラボメニューやオリジナルグッズに注目！
『カフェ・ド・クリエ』にて、2025年11月26日（水）より、ブランド初となる「ミニオンコラボメニュー」が発売される。あわせて、コラボ限定グッズがもらえるキャンペーンも実施。さらに、冬にぴったりなホリデーシーズン限定メニューも、新たに通常メニューに加わる。
『怪盗グルーの月泥棒』（2010年）、『怪盗グルーのミニオン危機一発』（2013年）で一躍人気となったバナナが大好物の謎の生物ミニオン。ついに2015年の映画『ミニオンズ』では主役を務めるまでに。
そして、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）はシリーズ史上最大のヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に。2024年には新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』が劇場公開し、世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続くアニメシリーズとなった。その人気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど多方面に拡大中。欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的なミニオン達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了している。
『カフェ・ド・クリエ』では、2021年より「からだハピネス（R）メニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージーや糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど、からだに嬉しい商品を提供している。その中でも、特にバナナを使った商品は多くのお客様から好評だという。バナナはミニオンの大好物であり、『カフェ・ド・クリエ』のブランドカラーであるイエローとミニオンの色も重なることから、今回のコラボレーションが実現した。
本コラボのために開発されたオリジナルケーキの「バナナタルト」は、バナナ本来の味わいにこだわったケーキ。さらに「からだハピネス（R）メニュー」の中で一番人気の「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」がコラボ限定カップで登場する。
コラボメニューの発売にあわせて、「オリジナル ミニオンズ／アクリルチャーム」がもらえるキャンペーンも実施。税込800円以上お買い上げのレシート2枚と引き換えで、傘の目印やキーホルダーにも使えるミニオンアクリルチャームがランダムで1つプレゼントされる。
さらにXで『カフェ・ド・クリエ』公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストした方を対象に、抽選で「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」と「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」がプレゼントされる。
またこの「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」は、2025年12月10日（水）より発売される。秋冬に活躍するボアバッグ、日常使いしやすいシンプルなポーチやメモ帳、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムがセットでの発売となる。
さらに『カフェ・ド・クリエ』では、ホリデーシーズンに向けた新メニュー、スイーツ「ストロベリーショートケーキ」、スムージー「はちみつ香る柚子スムージー〜柚子ピール入り〜」、パスタ「アサリとほうれん草のクラムチャウダー仕立て」が通常メニューに仲間入りする。
＞＞＞ミニオンコラボメニューやグッズをチェック！（写真15点）
※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、カフェ・ド・クリエが企画・制作した商品です。
（C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
『怪盗グルーの月泥棒』（2010年）、『怪盗グルーのミニオン危機一発』（2013年）で一躍人気となったバナナが大好物の謎の生物ミニオン。ついに2015年の映画『ミニオンズ』では主役を務めるまでに。
そして、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）はシリーズ史上最大のヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に。2024年には新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』が劇場公開し、世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続くアニメシリーズとなった。その人気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど多方面に拡大中。欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的なミニオン達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了している。
本コラボのために開発されたオリジナルケーキの「バナナタルト」は、バナナ本来の味わいにこだわったケーキ。さらに「からだハピネス（R）メニュー」の中で一番人気の「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」がコラボ限定カップで登場する。
コラボメニューの発売にあわせて、「オリジナル ミニオンズ／アクリルチャーム」がもらえるキャンペーンも実施。税込800円以上お買い上げのレシート2枚と引き換えで、傘の目印やキーホルダーにも使えるミニオンアクリルチャームがランダムで1つプレゼントされる。
さらにXで『カフェ・ド・クリエ』公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストした方を対象に、抽選で「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」と「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」がプレゼントされる。
またこの「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」は、2025年12月10日（水）より発売される。秋冬に活躍するボアバッグ、日常使いしやすいシンプルなポーチやメモ帳、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムがセットでの発売となる。
さらに『カフェ・ド・クリエ』では、ホリデーシーズンに向けた新メニュー、スイーツ「ストロベリーショートケーキ」、スムージー「はちみつ香る柚子スムージー〜柚子ピール入り〜」、パスタ「アサリとほうれん草のクラムチャウダー仕立て」が通常メニューに仲間入りする。
＞＞＞ミニオンコラボメニューやグッズをチェック！（写真15点）
※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、カフェ・ド・クリエが企画・制作した商品です。
（C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.