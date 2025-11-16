結婚6年目になっても…昼休みに夫から届くLINE→内容に8万いいね「ほっこり大賞」「勉強になります」【ママリ】

毎日の「いただきます」と、ひとことの感想がうれしい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、チベスナ🇬🇧夫の限界オタク(@futon_is_my_bf)さんの投稿です。

チベスナ🇬🇧夫の限界オタクさん、結婚して6年目。ご主人さんが毎回お弁当を食べる時にくれるLINEが話題になっています。それがこちらです。

夫、結婚6年目でもほぼ毎回お弁当食べる時に「いただきます！朝早起きして作ってくれてありがとう！」ってLINEくれるし、その後も「玉子焼きふわふわ…！」とか「昨日の晩御飯の残りから味変されてる！おいし！」とか、感想までくれるの本当凄いと思う。

そんでそういうLINEがなかった時ってほぼ確実→

忙しすぎてなんとか食べながら仕事するみたいな状況に追い込まれてた時。

そういう時は帰宅後に決まって「今日お弁当なかったら買いに行く時間もなかった…助かった…ありがとうねぇ…」とソファに倒れこみながら伝えてくれる。



ありがたいよね、ありがとうって言ってくれるって。

ただお弁当を食べるだけでなく、作ってくれた妻への想いをちゃんと言葉にして届ける夫はすてき！心で思っているだけでなく、相手にきちんとお礼を伝えるというのは、夫婦でも大事ですね。



この投稿には「夫婦は言葉にしないとですね 勉強になります、ガチで！！！」「今日のほっこり大賞をお届けしたい ありがとうございます 疲れが飛びました」といったリプライがついていました。感謝を伝えることが夫婦円満の秘けつなのだと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）