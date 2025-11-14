【サンリオ】ばんそうこう＆ミニコームのミニチュアかわいいグッズ発見！
サンリオキャラクターズの本物そっくりのばんそうこう風キーホルダーと、キラキラしたラメケースに入った小さなコームのアクリルチャームが登場！ ミニサイズで面白かわいいサンリオグッズをチェックしよう。
サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新作アイテムを発見！
「サンリオキャラクターズ ばんそうこうキーホルダー」は本物そっくりでサイズもほぼ同じ、クリア素材のパッケージに入ったばんそうこう風のキーホルダー。
ばんそうこう本体はキャラクターのイメージにあったカラーの総柄デザインを採用し、パッケージには、額にばんそうこうを貼ったバッドばつ丸や隣り合うハンギョドンとさゆりなどがデザインされた、サンリオファンの心ときめくアイテムに仕上がっています♪
かわいいデザインのばんそうこうを普段から使用している方はもちろん、小さい頃にかわいいばんそうこうを持つことに憧れていた方も、ついコレクションしたくなりそう。
「サンリオキャラクターズ チャーミングコームアクリルチャーム」は、ケース入りの、持ち手にサンリオキャラクターズを描いた小さなコームのチャーム。
キラキラしたラメのケースと、コームの持ち手部分がキャラクターの顔のダイカット形状になったアイテム、乙女心をくすぐります♪
おめかしに励む「ハローキティ」や「リトルツインスターズ」のほか、「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「マイメロディ」「マロンクリーム」「タキシードサム」の全10種がラインナップ。
ボールチェーン付きでお手持ちのポーチなどに付けたり、ぬいぐるみと並べて飾ったりするのもおすすめ！
ぜひチェックしてみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
