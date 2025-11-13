LINE通知が多すぎる！今すぐ止める簡単設定法！（ブロック・通知オフ） | LINE専門家ひらい先生が解説
「LINE通知が多すぎる！今すぐ止める簡単設定法！」と題した動画で、LINE活用のスペシャリスト・ひらい先生が、日々増え続けるLINEの通知を効果的に停止する方法について解説した。動画では主に、「見たくないメッセージがグループで止まらない」「不要な通知がうるさい」といった視聴者の悩みに寄り添う形で、実践的な解決策を紹介している。
ひらい先生は「そもそもこの通知をさせない方法、いくつか方法があってですね」と前置きし、「まず一つ目は“通知をオフにする”という設定、二つ目が“ブロックする”、そして“アカウントを削除する”」という三つの対策を提示。「何が違うの？という方ね、いらっしゃると思うので、こちら一つずつ解説していきたい」と丁寧な説明を心がける姿勢が印象的だ。
具体的には、まずLINEアプリからトーク画面を開き、通知を止めたいグループや個人を選択。ここで「“不要にメッセージをポンポン送ってくる方”がいる場合、通知オフやブロックを駆使することで、『本当は見たくないんだけどなー』というストレスから解放される」と語り、日常的な悩みへの共感と具体策を結び付けた。
動画の最後でひらい先生は「不要な通知に悩まされている方は、今日からぜひ試してみてください」と呼びかけ、誰でもすぐに実践できる分かりやすい指南で動画を締めくくった。
