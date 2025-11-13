ＡＩも惑う、脳の勘違い「錯視」…特性生かした商品開発も

長さや大きさが実際とは異なって見えたり、止まっているはずのものが動いて見えたり――。

目で起きる錯覚は「錯視」と呼ばれ、人々に驚きを与え続けてきた。科学的な研究を通じて謎に包まれたメカニズムの解明が進んでいるほか、その特性を生かした商品も開発され、我々の生活に役立てられている。

目から情報「視覚野」で誤処理

頭ではわかっているのに……。錯視図形を見て、もどかしく思った経験のある人は多いだろう。例えば「ミュラー・リヤー錯視」は同じ長さの線分でも両端にある矢羽根のような線によって長さが異なって見える。周囲の円の大きさによって、中心の円の大きさも変わって見える「エビングハウス錯視」もおなじみだ。

錯視はなぜ起きるのか。立命館大の北岡明佳（あきよし）教授（知覚心理学）は「多くは脳が勘違いするからだ」と解説する。人は目を通じて得た情報を脳の後方にある「視覚野」で受け取る。脳がこの情報を処理する過程で、実際の形や色と違ったものと認識すると錯視が起きるという。

北岡さんは研究の傍ら約１万点に上る錯視図形を考案。特に２００３年に発表した「蛇の回転」は世界的な人気作品だ。視線を動かすと止まっているはずの蛇のような模様が回転して見える。

北岡さんは「錯視は視覚の不思議さを体験できる面白い現象であり、人間がどのように外界を認識しているかを理解する道具でもある」と話す。

ＡＩも惑う

「錯視の要因は錯視の数だけある」（北岡さん）とされ、研究は１８５０年代から続くが、未解明の部分も多い。被験者が錯視図形をどう捉えるかを分析するため、近年はｆＭＲＩ（機能的磁気共鳴画像法）で脳活動を観察したり、人工知能（ＡＩ）を活用したりする動きもある。

基礎生物学研究所の渡辺英治准教授（神経科学）は、脳の神経回路を模したＡＩに人間の視覚情報を学習させるため、頭にカメラを付けた人が歩き回って撮影した動画を繰り返し入力した。その後、ＡＩに「蛇の回転」を見せると人間と同じように「画像が回転している」と判断したことがわかった。

ＡＩが錯視を起こした要因を詳しく分析することで、脳の動作メカニズムを解明できる可能性がある。渡辺さんは「視覚の仕組みはかなり複雑だが、ＡＩによって劇的に理解が進むかもしれない」と期待を寄せる。

「立体」表示やシミ隠し化粧 特性活用

人は古代から錯視の特性に気づいていた。紀元前に建てられたギリシャのパルテノン神殿は柱の真ん中が太く、上部が細い。見上げると真っすぐな柱より安定感があるように見える。

現代社会でも錯視は様々な場面で活用されている。

交通安全製品などを手がける積水樹脂（大阪市）は、逆走防止を呼びかける道路表示「ソリッドシート」を開発した。文字や図柄、色などが工夫されており、平面状なのに運転席からは立体的に浮き上がって見える。

国土交通省によると、シートは２０１９〜２２年、全国の高速道路１１７か所に敷設され、敷設場所の逆走事案は年換算値が２９．５件から２．９件に激減した。

日本メナード化粧品（名古屋市）は、錯視を利用したファンデーションを発売している。カーテンのレースの目が粗いほど室内の人や物が見えにくくなることに着想を得て、従来の２倍ほどの大きさの粒子を配合。シミの輪郭を効果的に隠し、シミを目立たせないという。

開発者の大西朋子・副主幹研究員は「アイラインで目を大きく見せたり、チークで顔に立体感を出したりするのも錯視の一種。錯視を上手に活用すれば、なりたい自分に近づくこともできる」と力を込める。