JR東海は12日、「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」を発売すると発表しました。2025年夏季に発売された「JR東海☆夏の乗り放題きっぷ」に続くもので、まるで「青春18きっぷ」のような使い心地で冬のローカル線の旅をおトクに楽しめる商品です。対象路線はJR東海の在来線全線。有効期間は連続した2日間、お値段はおとな3,900円・こども1,900円。利用期間には年末年始（2025年12月26日〜2026年1月4日）も含まれており、冬休みの旅行や帰省にぴったり。

ただし、注意点もあります。このきっぷは「EXサービス」で東海道新幹線の熱海〜米原間のいずれかの駅まで利用することが発売条件になっており、単独で購入することはできません。また、LINEから新幹線が予約できる「LINEからEX」は対象外となっていることにも注意が必要です。

「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」商品概要

商品名：「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」

利用期間：2025年12月13日(土)〜2026年1月13日(火)

発売期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月12日(月・祝)

有効期間：連続した2日間

価格：おとな 3,900円 / こども 1,900円

利用区間：JR東海の在来線全線 (利用可能エリアは下図参照)

※新幹線を含む特急列車、急行列車などは利用できません。利用する場合は別途運賃・料金が必要です。

利用可能エリア（画像：JR東海）

購入・利用のステップ

購入条件と発売方法を見ていきましょう。

(1)【前提条件】「EXサービス」で新幹線を予約

「EXサービス」で、熱海駅〜米原駅のいずれかの駅を着駅とする東海道新幹線を予約します。

※「LINEからEX」は対象外です。

(2)【購入】「e5489」で購入

「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」は「e5489」（JR西日本ネット予約）でのみ発売されます。新幹線予約を済ませたら、「EXサービス」ログイン後のリンク「EX旅先予約」から「e5489」へ遷移して切符を購入しましょう。

(3)【受取】JR東海の窓口・券売機で

きっぷはJR東海の「きっぷうりば」及び「5489サービス」の表示がある改札外の券売機で受け取れます。

※熱海駅はJR東海の新幹線乗換口「きっぷうりば」でのみ受け取り可能です。

※国府津駅・甲府駅・辰野駅・塩尻駅・猪谷駅・新宮駅では受け取りできません。

年末年始も使用できるため、東海エリア外からの帰省などには大変便利。飛騨高山や下呂温泉といった観光地を巡ってみるのも良さそうです。

