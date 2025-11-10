雨にも強く、荷物も整う。スクエア型で無駄なく使える万能バッグ【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
アウトドア仕様の快適設計。毎日に馴染むシールドシリーズ【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、タフな素材とスクエアデザインを基調に、アウトドアから通勤・通学まで幅広いシーンで活躍する多機能モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
防水性の高い生地と撥水ファスナーを採用し、雨の日でも安心して使用できる。内部は2レイヤー構造で、ノートPCやタブレット、A3サイズの書類、着替えなどを無理なく収納可能。ボトムコンパートメントにはシューズや汚れものを分けて収納できるスペースを備えている。
→【アイテム詳細を見る】
スクエア型の形状はデッドスペースが少なく、書類や箱型アイテムの収納に適しており、開口部が大きいため荷物の出し入れもスムーズ。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントに加え、フロント・トップ・サイドポケットを装備し、内部にはPC・タブレット収納とオーガナイザーを配置。背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性に優れたメッシュ素材を使用し、チェストストラップも備えることで安定した背負い心地を提供する。
アウトドア仕様の快適設計。毎日に馴染むシールドシリーズ【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、タフな素材とスクエアデザインを基調に、アウトドアから通勤・通学まで幅広いシーンで活躍する多機能モデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
防水性の高い生地と撥水ファスナーを採用し、雨の日でも安心して使用できる。内部は2レイヤー構造で、ノートPCやタブレット、A3サイズの書類、着替えなどを無理なく収納可能。ボトムコンパートメントにはシューズや汚れものを分けて収納できるスペースを備えている。
→【アイテム詳細を見る】
スクエア型の形状はデッドスペースが少なく、書類や箱型アイテムの収納に適しており、開口部が大きいため荷物の出し入れもスムーズ。
→【アイテム詳細を見る】
メインコンパートメントに加え、フロント・トップ・サイドポケットを装備し、内部にはPC・タブレット収納とオーガナイザーを配置。背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性に優れたメッシュ素材を使用し、チェストストラップも備えることで安定した背負い心地を提供する。