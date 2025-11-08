みなさんは、「働き方改革を推し進めてくれそうな芸能人」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社ワンズマインド（東京都新宿区）が運営するビジネスマッチングサイト『比較ビズ』が実施した調査によると、「天海祐希」さんが1位となりました。



【写真】「働き方改革を推し進めてくれそうな芸能人」1位は…宝塚出身の大物女優

調査は、全国の20〜70代の男女667人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



▽働き方改革を推し進めてくれそうな芸能人ランキング



【1位：天海祐希（289ポイント）】

▽上司にもズバズバ言ってくれそうだから（50代男性）

▽女性の社会進出と権利向上を目的とするイメージなので（60代女性）

▽女性だが、男気があって、しっかりリーダーをしてくれそう（50代男性）

▽仕事に取り組む姿勢がカッコいいから女性目線の意見も柔軟に取り入れてくれそう（20代女性）

▽間違ったことが嫌いそうなイメージ。社員同士で一致団結したら推し進めてくれそうな感じがした（50代女性）



【2位：所ジョージ（202ポイント）】

▽多趣味で探究心があるので独創的なアイデアを思いつきそう（40代男性）

▽一般人、市井の人の目線で考え、語ってくれそう（60代女性）

▽めんどくさい社風や職場の風潮を取っ払って、楽しい環境にしてくれそう（30代女性）

▽上司と部下の間で上手くバランスをとって常に同じテンションで立ち回りそう（50代男性）

▽やることをしっかりやっていれば、それ以外は自由度が高くても大丈夫という姿勢で寛容な感じがする（40代男性）



【3位：タモリ（201ポイント）】

▽冷静であり公平な判断力がありそうだから（50代女性）

▽視野が広く、物事の優先順位を的確に判断してくれそう（50代男性）

▽人生経験豊富で時代に合わせたアップデートができている人物だから（60代男性）

▽ダラダラ働くのが嫌いそう、頭も良いので制度設計も ばっとしてくれそうです（50代女性）

▽経験と幅広い知識でわかりやすく、丁寧で誰もが納得できる改革に取組んでくれそうだから（60代男性）



【4位：カズレーザー／メイプル超合金（158ポイント）】

▽既存の働き方に対して疑問を持って改革を淡々と推進しそう（30代男性）

▽自分を持って居て的確な意見を常に言えていると思うから（70代男性）

▽頭がよく、物事を観察する力があるから（40代女性）

▽説得力と実行力がありそう（50代女性）

▽頭がよく、常に切り口が凄まじいから（20代男性）



【5位：明石家さんま（155ポイント）】

▽リーダーシップがあるから改革が進みそうだから（30代女性）

▽采配できそうなので。（60代女性）

▽仕事は楽しくをモットーに働き方改革すすめてくれそうな気がする（50代男性）

▽ユニークでカリスマがある人であるからこそより楽しい会社に変えてくれそう（20代男性）

▽優しい人柄で頭も良いので、社員のためになる最高のアイデアの創出をしてくれそうなため（20代男性）



【出典】

▽比較ビズ