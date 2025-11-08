ルイ・ヴィトンにシャネル、エルメスまで

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3登板で3勝を挙げてWSのMVPを獲得。愛用している高級バッグにも注目が集まり、地元局の人気女性レポーターも山本のセンスを絶賛している。

山本が注目を集めるのは、圧倒的な投球だけではない。世界的ファッション誌「ヴォーグ」イタリア版でも特集されたファッション・インフルエンサーのジャック・サヴォワは日本時間5日、自身のインスタグラムで山本のバッグを詳しく説明した。

山本が持つ1万1600ドル（約177万円）のルイ・ヴィトン、6200ドル（約95万円）、7600ドル（約116万円）のシャネルのバッグに言及し、「彼のコレクションの中で一番重要なのが、これ」として紹介したのが、エルメスのバッグだった。

チームカラーを思わせる青と白の逸品は「定価を推測すると、多分1万5000ドル（約229万円）から2万ドル（約305万円）くらいかな。リセール市場だと、今オンラインで3万9950ドル（約610万円）で売られてる。つまり、ほぼ4万ドル（約611万円）」という。エルメスのものを市場価格で計算すると、4つのバッグで合計約998万円となる。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターのキルステン・ワトソンさんも、山本のセンスに脱帽するしかない。サヴォワの投稿に、「彼のバッグコレクションは伝説的なのよ！」とコメントを寄せていた。



