水産庁が定めた漁獲可能量（ＴＡＣ）の上限を超えたとして、小型船によるスルメイカ漁に対して先月出された停止命令は、当面続く見込みとなった。

５日の水産政策審議会で漁獲枠の拡大が決まったものの、漁獲量がその枠もすでに超過しているため。会議の結果を受け、「イカのまち」函館では、漁業者や市場関係者から落胆の声が上がった。

ＪＲ函館駅前、函館朝市内にある「元祖活いか釣堀（つりぼり）」。いつもは行列ができる名物コーナーには６日もイカの姿はなく、閑散としていた。運営する函館駅二商業協同組合の成田義幸理事長は「釣りができないと知って、観光客ががっかりして帰るのがね……。国の決まりだから仕方ない」と肩を落とした。漁師の男性（６５）は「（審議会で）枠が増えれば、数日後には再開できるかなと思っていた。がっくりきた」と話した。

審議会では、小型イカ釣り船漁の漁獲枠を４９００トンから５７５７トンに増枠することが決まった。しかし、１０月２４日時点の水揚げ量はそれを上回る５８９６トン。別の漁法の漁獲枠を融通するなど、新たな対応がなされるまで漁の停止は続く。