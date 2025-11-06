【ワシントン＝田中宏幸】米国の連邦最高裁判所は５日、トランプ米政権が発動した「相互関税」などの合法性を争う訴訟の口頭弁論を始めた。

議会の承認を得ずに広範な関税を課す権限があるとする政権側の主張に対し、リベラル派だけでなく保守派の判事も相次いで懐疑的な見解を示した。

審理は、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）を根拠に発動した関税を対象にしている。相互関税のほか、合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由に導入されたカナダとメキシコ、中国に対する追加関税が該当する。

ＩＥＥＰＡは、国家にとって「異常かつ重大な脅威」がある場合、大統領が緊急事態を宣言すれば即座に輸出入を規制できるとしている。「関税」という文言は含まれていない。

保守派とされる最高裁のロバーツ長官は、ＩＥＥＰＡに基づく関税措置について「主張の根拠として不適切だ」と指摘した。関税は「国民への課税でもあり、常に議会の核心的な権限だった」と述べ、三権分立への懸念を示した。

同じく保守派のバレット判事も「防衛や産業基盤への脅威を理由に、なぜこれほど多くの国を相互関税の対象とする必要があったのか」と疑問を呈した。

審理は２時間半以上に及び、ベッセント米財務長官やラトニック商務長官らが傍聴した。

相互関税などを巡っては、１審の国際貿易裁判所は５月、２審の連邦巡回区控訴裁判所は８月に違法との判断を下し、政権が最高裁に上訴していた。最高裁の判断は年内にも示されるとの見方が出ている。