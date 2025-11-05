ＭＡＲＵＷＡ、今期営業を6％下方修正

ＭＡＲＵＷＡ <5344> [東証Ｐ] が11月5日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結営業利益は前年同期比15.2％減の108億円に減り、従来の0.1％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の288億円→270億円(前期は269億円)に6.3％下方修正し、増益率が7.0％増→0.3％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業利益は前年同期比14.4％増の161億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結営業利益は前年同期比32.3％減の48.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の38.5％→30.5％に低下した。



