U-17日本代表の瀬口大翔が決勝ゴール、人生で「1番ですね、ほんまに」

U-17日本代表は11月3日、カタールで開幕したFIFA U-17ワールドカップ初戦で、U-17モロッコ代表に2-0で勝利した。

後半12分に強烈な先制ゴールを決めたMF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）は、「そこしかないというところにボールが来て、そこしかないというところにシュートを打てました」と振り返った。

アフリカ王者のモロッコに前半は押し込まれる展開が続いたが、膠着した展開を破ったのが瀬口だった。後半12分、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）のスルーパスを受け、左サイドから入り込んで右足一閃。衝撃的なミドルシュートで先制ゴールを奪うと、後半ATにも追加点を奪った日本が白星発進に成功した。

瀬口は自身のゴールについて、「浅田がボールを持ったときに自分が上がっていけというのは、代表のミーティングでけっこう言われていたので。そこに走っていったら良いボールが来た」とチームとして狙いがあったことを明かした。世界を驚かせる一撃に、人生で「1番ですね、ほんまに」と笑顔を見せた。

今季は神戸のトップチームの練習に参加し、「そこでけっこう練習していた形だったので、それがゴールにつながって良かったなと思います」と成果が実った。「ほんまにあの形をずっと練習していて、そこしかないというところにボールが来て、そこしかないというところにシュートを打てました」と話した。

前半は右サイドでの守備に追われたが、「藤井翔太（横浜F・マリノスユース）が助けてくれたので。その分、自分はちょっと守備がダメでキツい時間もあったんですけど、味方に助けられてなんとかやっていけたなと思います」と振り返る。その際、観客席を埋め尽くしたモロッコのファンの洗礼を受けた。

「なんか『セグチ、セグチ』って言っている声は聞こえたんですけど、挑発に乗ったらあかんなと思ったので、聞かないようにしていました。どうすればいいか分からなくて、ちょっとニコっとして返しました。あっちの人が何を言ってるか分からないので、何の気にもかけずに普通に受け流したって感じです」

約1年前の昨年10月27日、同じアスパイア・ゾーンの隣のピッチで行われたU17アジア杯予選のカタール戦でもゴールを決めていた瀬口。「覚えていないですけど」と言いながらも、「それも何か意味があったのかなと思うゴールになりました」と語る。相性の良いカタールの地で、さらなる爆発に期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）