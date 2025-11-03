「事件！スタンドから投げ込まれた異物直撃」マルコ・アセンシオ、トルコ激熱ダービーで倒れ込むあわやの事態

かつて香川真司もプレーしたトルコの強豪ベシクタシュ。

2日にライバルであるフェネルバフチェとのダービーマッチを戦った。

両クラブは、国内で最も激しいライバル関係のひとつにあり、試合は荒れ模様の展開となった。

前半26分にベシクタシュの10番でキャプテンでもあるオルクン・ククチュが一発退場になると、セルゲン・ヤルチュン監督にもレッドカードが提示され退席処分に。

この時点でホームのベシクタシュは、2点をリードしていたのだが、サポーターが荒ぶる。

前半29分、コーナーキックを蹴ろうとしたフェネルバフチェMFマルコ・アセンシオに対して、スタンドからペットボトルなどが投げ込まれたのだ。

マルコ・アセンシオはその場に倒れ込み、ベシクタシュの選手たちもサポーターに対してやめるように説得していた。

映像では、コインのような物体も投げ込まれたように見える。

『Ensonhaber』は、「ダービーで事件！マルコ・アセンシオに異物が投げ込まれる。ベシクタシュは、永遠のライバルであるフェネルバフチェとダービーで激突。異物の直撃を受けたアセンシオは、ピッチに倒れた」と伝えていた。

今シーズンからフェネルバフチェでプレーするアセンシオは、29歳のスペイン代表MF。マジョルカでは家長昭博、レアル・マドリーでは久保建英と一緒だったこともある。

幸いにもアセンシオに怪我などはなく、試合はフェネルバフチェが2点差を跳ね返し、3-2の逆転勝利を収めている。

『De Marke Sports』によれば、値千金の同点ゴールを決めたアセンシオは「この試合に勝つ必要があった。相手は勝点を落としていなかったから、差を縮める必要があった。今日の僕らは強烈なキャラクターを見せつけた。ハードワークの成果と言えるし、ファンの応援にとても感謝している」と試合後に語っていたそう。

フェネルバフチェは、今シーズンのリーグ11試合で7勝4分の2位、一方の6位ベシクタシュはこれで4敗目。アセンシオが言っていた相手はベシクタシュではなく、9勝2分で首位を走るガラタサライのことのようだ。