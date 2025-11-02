おうし座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
夜は家にいるもの。
そんな刷り込みがあるでしょう。このため、夜遊びをしていても、何かいけないことをしているような気分がずっと続きそう。残業や仕事の持ち帰りで、働いていると、通常以上の疲れを感じることに。
【よくある症状】
「早く寝よう」「さっさとお風呂に入ろう」と思っているのに、ぼんやりしてしまって、あっという間に時間だけが過ぎていくでしょう。
「あれ？ もう22時？」と慌てて、寝支度に入ることも珍しくなさそう。
【おうし座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：軽量化
2：分割
3：移動
やっとゆっくりできると、緊張を解くのが早過ぎるのです。
少し休んでからやるべきことをやろうとせずに、先にやるべきことをやってから、ゆっくりするように心掛けて。そのために有効なのは、先取りと分割です。
【処方箋】
・2部制で行く
ハラペコだから、まず、ご飯。食べ終わったら、「片付けないとなー」で、なかなか腰が上がらずに、ぼんやりテレビやスマホを見て、数時間溶かしてしまうのがおうし座さんあるあるです。
「お風呂に入らなきゃ」「もう寝なきゃ」にも、それぞれ、助走時間が必要です。一口何かつまんで、片付けをする、1回シャワーを浴びて、寝る前にゆっくりお風呂に入り直す、ベッドの上にパジャマを用意するなど、「後で」を先にやると弾みがつきます。
・専用の場所を作る
くつろぎのスペース、学ぶための場所など、居場所を作りましょう。
家の中でも、移動をすると、気持ちが切り替わって、ダラダラ病を防げます。もし、テーブルが1つしかないなら、次のアクションに移る前に、一度、テーブルの上を全部片付けるのが有効です。心行くまでやりたいことに没頭ができて、特別な夜の時間を楽しめるでしょう。
親しい人との語らいに充てるのもオススメ。つながりに支えられ、元気がチャージできるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
