鬼越トマホーク、お見送り芸人しんいち、ウエストランド・井口浩之といった面々は、何かと悪態をつく毒舌芸人として知られている。しかし、なぜか最近になって、そんな毒舌芸人たちが生き方を説くビジネス書的な書籍を次々に出版していて、話題になっている。【ラリー遠田／お笑い評論家】

9月には鬼越トマホークの著書『鬼越トマホークの弱者のビジネス喧嘩術』（太田出版）が出版された。2人の喧嘩を止めようとした人に勢い任せに毒を吐く「喧嘩芸」を売りにしている彼らが、生き馬の目を抜くお笑い界で生き残るための「弱者の戦術」を説いている。

10月29日にはお見送り芸人しんいちの著書『嫌われ者って金になる！』（徳間書店）が出版される。人の悪口を言いまくって炎上を繰り返している彼が、嫌われても強く生きるためのメンタル術や人心掌握術を語っている。

12月18日には井口の著書『悪口を悪く言うな！』（Gakken）が出版される。日常での違和感や気付きを表現した「愚痴」をテーマにした一冊だという。バラエティ番組では人に噛みついたり毒づいたりすることが多く、悪役のイメージがある彼らが、なぜ続々とビジネス系の本を出しているのだろうか。

一見すると、「毒舌」と「ビジネス」は相性が悪いような感じがする。毒舌とは、他人の欠点をあげつらって、時には人を不快にさせるものだ。芸人が人を笑わせるためにあえてその武器を使うことはできても、実際のビジネスの現場にそのまま応用できるわけではない。この2つが交わることは本来ありえないように思われる。だが、そうではない。

毒舌芸人たちの本が続々と出される背景には、「本音を堂々と語ること」に対する人々の潜在的な欲求がある。現代社会は建前に満ちている。会社では上司や取引先に気を使い、SNSでは炎上を恐れて言葉を選び、人間関係の中でも「無難であること」が唯一の選択肢のようになってしまった。

そんな中で、テレビやラジオで歯に衣着せぬ発言をする毒舌芸人の姿に視聴者はカタルシスを感じている。彼らは、誰もが心の中で思っていながら口に出せないことを堂々と代弁してくれる頼もしい存在なのだ。

本質的な批評

さらに彼らがビジネス書まで出せるのは、彼らの毒が単なる攻撃ではなく「本質的な批評」になっているからだ。たとえば、井口の毒舌は、あらゆる方面に噛みついているようでいて、実際には誰もがうなるような鋭い指摘にもなっている。彼自身も、悪口を言っているわけではなく、ただ真実を伝えているだけ、というスタンスを崩していない。だからこそ彼の毒舌は多くの人の支持を受けているのだ。

鬼越トマホークやお見送り芸人しんいちがやっていることもこれに近い。彼らは誰よりも場の空気を読んでいるし、噛みつく相手に対する情報収集や下調べもしている。悪口を言って相手が本気で怒り出せば気まずくなるし、的を外したことを言っても笑いにはならない。彼らの毒舌は、実は徹底したリサーチと人間観察と洞察に裏付けられたものなのだ。

また、彼らのような芸人は自己分析の達人でもある。芸人という職業は、自分の立ち位置を把握し、それをどう笑いに変えるかという作業の連続である。彼らは自分が嫌われ役であるという自覚を持ち、それを逆手に取って武器にしている。

鬼越トマホークは、自分たちが賞レースで勝てるようなネタを作れる芸人ではないと割り切っている。だからこそ、それ以外の道を模索して、毒舌キャラを打ち出したり、YouTubeでの活動に力を入れたりしている。

彼らは自分の弱点を冷静に見つめて、強みにフォーカスしてそれを商品化する力を持っている。これは、まさに現代のビジネスパーソンに必要なセルフブランディングの感覚そのものである。

出版社が彼らのような芸人に注目する理由も明確だ。ビジネス書には「共感」が不可欠である。圧倒的に上の立場にいる成功者による高みからの説教を聞かされても、自分とは違う世界の人だと感じてしまい、読者の心は離れてしまう。ビジネス書の著者は読者が自然に共感できる存在でなければいけない。

その点、努力や成功を美化しない現実的な視点を持っている毒舌芸人は、ビジネス書に向いている。彼らは決して偉そうにしたりしないし、成功を勝ち誇ることもない。庶民の目線に立って、本音を力強く語り、強いものに対して噛みついていく。そんな彼らの「ダメな自分でも生きていける」という等身大のメッセージが現代人には深く刺さるのだ。

社会の先行きが不透明な時代には、個々人が自分の力で強く生き抜いていかなければいけない。あえて汚れ役を引き受けてたくましく芸能界をサバイバルしている毒舌芸人の生き様は、厳しい時代を生きるビジネスパーソンにとって大いに参考になるものなのだ。

