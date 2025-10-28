カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指摘「コーヒーの健康被害、カフェインより“カビ・薬剤”が問題」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「これ知らないと危険！コーヒーってカラダに良い？悪い？」と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏がコーヒー摂取に関する誤解や意外なリスクについて語った。
近年よく質問される「コーヒーをたくさん飲むのは体に悪いのか？」に対し、片岡氏は「コーヒーって悪いと言われる原因が2つある」と説明。ひとつは“カフェインの取り過ぎ”、もうひとつが「コーヒーに入っている薬剤やカビなどコーヒー以外のもの」による影響だと語り、「体によろしくない反応が起きてしまうことが多い」と指摘する。
また、誤解されがちな“カフェイン”について、「実は緑茶とか紅茶の方が意外とカフェイン量は多い」と述べ、コーヒーだけが悪者扱いされがちなことに疑問を投げかけた。そのうえで、「カフェインって実は糖と一緒にセットで取った方が体にいい」「抹茶と和菓子を一緒に取るのは先人の知恵」と着眼点を紹介。カフェインと質の良い糖を一緒に摂取することで、「カフェインが活力剤になり、エネルギーもしっかり補給できる」と発言した。
一方で、飲用の際に注意が必要な“真のリスク”として「カビや薬剤」の混入を強調。「コーヒー飲んで体に悪いとか具合が悪くなる方が、実はカフェインではなくカビや薬剤に反応しているケースがある」と明かした。55度で洗浄するなど品質管理されたコーヒー豆を選ぶことが重要だとし、「探して飲んでみるといいかな」と呼びかけ、片岡氏の柔らかなアドバイスでエンディングを迎えた。
近年よく質問される「コーヒーをたくさん飲むのは体に悪いのか？」に対し、片岡氏は「コーヒーって悪いと言われる原因が2つある」と説明。ひとつは“カフェインの取り過ぎ”、もうひとつが「コーヒーに入っている薬剤やカビなどコーヒー以外のもの」による影響だと語り、「体によろしくない反応が起きてしまうことが多い」と指摘する。
また、誤解されがちな“カフェイン”について、「実は緑茶とか紅茶の方が意外とカフェイン量は多い」と述べ、コーヒーだけが悪者扱いされがちなことに疑問を投げかけた。そのうえで、「カフェインって実は糖と一緒にセットで取った方が体にいい」「抹茶と和菓子を一緒に取るのは先人の知恵」と着眼点を紹介。カフェインと質の良い糖を一緒に摂取することで、「カフェインが活力剤になり、エネルギーもしっかり補給できる」と発言した。
一方で、飲用の際に注意が必要な“真のリスク”として「カビや薬剤」の混入を強調。「コーヒー飲んで体に悪いとか具合が悪くなる方が、実はカフェインではなくカビや薬剤に反応しているケースがある」と明かした。55度で洗浄するなど品質管理されたコーヒー豆を選ぶことが重要だとし、「探して飲んでみるといいかな」と呼びかけ、片岡氏の柔らかなアドバイスでエンディングを迎えた。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南！サプリメント選びは“質”に注目「添加物過多に要注意」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が警鐘「腕のしびれは骨盤底筋の崩れが鍵」産後ママ必見の解消法
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が教える！「毛根は回復する」頭皮マッサージで白髪対策
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。