À¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¢EU¤ÎEV¿ä¿Êºö¤ò¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿À¯ºö¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¥É¥¤¥Ä¤ÎÈ¿´ú¤ÇÏªÄè¤·¤¿¹½Â¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥ä¥Ð¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡ª¡©¥É¥¤¥Ä¤¬EU¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¶Ø»ß¡×¤ËÈ¿ÂÐ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£EU¤¬¿Ê¤á¤ëEV¥·¥Õ¥ÈÀ¯ºö¤Î¸½¼ÂÌ£¤Î¤Ê¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢EU¤¬·Ç¤²¤ë2035Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¿·¼ÖÈÎÇä¶Ø»ßÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÂç¹ñ¥É¥¤¥Ä¤¬È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¤¤¤Ê¡×¡ÖÀäÂÐ¤½¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò¡Ö´Ä¶¤Ë°¤¯¤Æ¹â¤¯¤Æ·ÐºÑ²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¤¤º¤ìÇËÃ¾¤¹¤ë¤ÈÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¾Íè¤¶¤Þ¤¡¤´¤é¤ó¤¢¤½¤Ð¤»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ø»ßÊý¿Ë¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾åEV¤·¤«¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤äÁö¤ê¤ÎÀÇ½¤¬²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¤ë¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ë½Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·¼ÖÅÐÏ¿¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢²Á³Ê5Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ä¿¶Æ°¤òÌ¥ÎÏ¤È¤¹¤ëÁØ¤¬EV¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎEV¿ä¿Ê¤ÎÆ°¤¤ò°ìÉô¤Î´ë¶È¤¬ÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Öµ¤¸õ¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÊý¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ÏÄã¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢º£²ó¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿EV¥·¥Õ¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅöÁ³¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
