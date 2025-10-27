ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Î½¾·»Äï¤¬Ä¶ÍÌ¾Ì¡²è²È¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤âºîÉÊ¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê53¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç· ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê51¡Ë¤Î½¾·»Äï¤¬Ä¶ÍÌ¾Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸ì¤êÂâ¡×¤È¤·¤ÆÏÃ¤¬Å¸³«¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤«¤é¡¢Ì¡²è¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¤â¤í¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ó¾Ã¤·¤Ç¤¹¤«¡£¥¢¥Ë¥á¤â¤Á¤ç¤¦¤É»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë!´ñÌÌÁÈ¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Ö¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥°¥í¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅÚÅÄ¤â¡Ö·à²è¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¡²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È¤«¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤Ã¤Æ·à²è¥¿¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇµÞ¤Ë¸½¤ì¤¿¤«¤é¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸¶Å¯É×ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Î½¾·»Äï¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï°ÊÁ°¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¤Îºî²è¤Î¸¶Å¯É×¤µ¤ó¡¢»ä¤Î½¾·»Äï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø·¸¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤è¤¯³¨¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£