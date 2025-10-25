今回は、夫の不倫に妻が気付いたきっかけについてのエピソードを紹介します。

横浜にいるはずがないのに…

「夫は北海道に単身赴任中（私は東京）ですが、多忙でなかなか東京に帰ってこれませんでした。で、先日やっと夫がウチに帰ってきましたが、夫は北海道での生活について何も語らず、違和感を覚えましたね。

そして夫が北海道に戻ってから数日後、夫と共通の男友達に『お前の旦那、今日見かけたよ』『横浜にいたんだよな』と教えられ、頭が真っ白に。夫が横浜にいるはずはないですが、だからといって男友達の見間違えな気もしなくて……。

女の直感で『夫は北海道になんて住んでおらず、実は東京近辺にいるのでは』『誰か他の女と暮らしているのでは』と思ってしまったのですが、後日見事にその直感が当たっていることが判明しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ にしても、「北海道に転勤になった」なんて壮大な嘘をついてまで不倫するなんてあきれますし、絶対に許せませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。