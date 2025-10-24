¡Ö¼«Ê¬Âç¹¥¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡¢Á°¶¶¡¦¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¡È¤¤é¤¤é¡É¥°¥é¥Ó¥¢¹Êó»ï¤ËÂ¿³Û¤Î¸ø¶â¤«¡È¿¼¤Þ¤ëµ¿Ç°¡É
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬¡¢´ûº§¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬¤¤¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10·î22Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ¤Î77²ñÇÉ¡Ê33»ÔµÄ¡Ë¤¬¼¿¦¤òµá¤á¤Æ¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÂ¥¤¹¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤¬°ã¤¦¡Ä¡×¾®Àî»ÔÄ¹¤¬É½»æ¤Î¾®ºý»Ò¤Î¡ÉÁÏ´©¹æ¡É
¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤Îºý»Ò¤òÈ¯¹Ô
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ñ¶â½èÍý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤¬·²ÇÏ¸©µÄ¤òÌ³¤á¤¿'11Ç¯¤«¤é'24Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¤¤é¤¤éÄÌ¿®¡Ù¤È¤¤¤¦³èÆ°Êó¹ðºý»Ò¤òÇ¯3¡Á4ºý¡¢¹ç·×44ºý¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îºý»Ò¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂ¿³Û¤Î¸ø¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿ÈÏ°Ï¤Î'20Ç¯¤«¤é'23Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¤Î¹ç·×¤Ç¡¢800Ëü±ß°Ê¾å¤Î¸©µÄ²ñ¤ÎÀ¯Ì³³èÆ°Èñ¤¬¡Ø¤¤é¤¤éÄÌ¿®¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÊóÆ»¤Ç¤³¤Îºý»Ò¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¾®Àî¤¢¡É¤¤é¡É¤À¤«¤é¡Ö¤¤é¤¤éÄÌ¿®¡×¤Ê¤Î¤«w¡Õ
¡Ô¼«Ê¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ä¤í¡Õ
¡¡¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸©µÄ³èÆ°¤ò»ÔÌ±¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢½éÅöÁª¤·¤¿'11Ç¯¤Ë¡Ø¤¤é¤¤éÄÌ¿®¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÔÌ±¤Ë³èÆ°¤òÆâÍÆ¤ò¤è¤êÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£'12Ç¯Åß¹æ¤ÇÃåÊª»Ñ¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¾®Àî¾½ÄÌ¿®¡É²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°¶¶½Ð¿È¤Î½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÉôÃËÀ»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÁ°¶¶¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¸å¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¾®Àî»ÔÄ¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁ°¶¶»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁûÆ°Á°¤Ï»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À»ÔÄ¹¤È¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇÁ°¶¶¼«ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£1ÅÙ¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ª¥È¥Ê¤ÎÃË½÷¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤À¤±¡¢¤È¿®¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼¿¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°¶¶ºß½»¤Î50Âå½÷À¡Ë
¡¡¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î·çÀÊ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö23Æü¤«¤éÁ°¶¶¶¥ÎØ¾ì¤Ç¡ØG1´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é³«²ñ¼°¤Ç»ÔÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ëº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤«¡¢º£²ó¤ÏÉû»ÔÄ¹¤¬°§»¢¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â³Åê¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¸øÌ³¤â¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÃÏ¸µ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÛµÞ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤·¤¿¾å¤Ç»ÔÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡£´ûº§ÃËÀ¤È¤Î¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤ÊÌ©²ñ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤¹¤®¤ë»ñ¶â½èÍýÌäÂê¡£Á°¶¶»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¼¡¼¡£