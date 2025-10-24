2017年の入団交渉に参加も大谷はエンゼルス入り

ドジャースのクレイトン・カーショー投手は23日（日本時間24日）、ワールドシリーズの前日会見に臨んだ。大谷翔平投手について言及。「私たちにとても心を開いてくれたと思う」と語った。

ドジャース一筋18年のカーショーは今季限りで現役引退を発表している。2008年にメジャーデビュー。通算223勝を挙げ、3度のサイ・ヤング賞、2度のワールドシリーズ制覇と輝かしいキャリアを築いた。プレーオフでは中継ぎ待機している。

日本ハムからポスティングされた2017年12月、大谷はドジャースと入団交渉を行った。その際、カーショーは短いオフの家族サービス中に大谷の入団交渉でロサンゼルスまで呼ばれた。ただ、当時はナ・リーグに指名打者制度がなく、大谷はドジャースを選んでいた。

カーショーは当時について「ショウヘイが来た時は、お互いあまり知らなかった。彼は自らの意思で、プライベートになることを選択していると思う」と振り返った。かつては“因縁”とも言われていたが、チームメートとなり関係は変わった。

「クラブハウスでは、私たちにとても心を開いてくれたと思う。今年彼と一緒にプレーして、とても楽しかった。（活躍を）見てアメージングと感じるけど、もっと彼と話したり、ここ数年でもっと関係性を深められた。彼はグレート。本当にいいチームメート」

そう語ったカーショー。続けて「彼はロックスターのようだけど、私たちと比べて誰よりも対処が上手。素晴らしいと思うし、彼とチームメートで嬉しいよ」と賛辞を惜しまなかった。（Full-Count編集部）