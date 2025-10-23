「モノトーン選びがち」な人へ！【GU】大人コーデが垢抜ける♡「ブラウンアイテム」

今年のトレンドカラーとして外せないブラウンは、モノトーン派の着こなしにもすっとなじみ、装いをぐっとこなれた印象へと導いてくれる注目カラー。【GU（ジーユー）】からも、そんなブラウンの魅力が光るアイテムが続々登場しているようです。今回は、ジャケットやスカートなど大人のコーデに活躍しそうなアイテムをピックアップ。黒や白ばかり選びがちな人こそ、この秋はブラウンを取り入れて、ベーシックな装いを今っぽく更新して。

ラメ & パール調ボタンでブラウンが華やかに

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」〈BROWN〉\2,990（税込）

「ブラウンは好きだけど地味に見えそう……」という人には、毛足の長いフェザーにラメをあしらった素材のこちらのカーデを推薦。光を受けてさりげなくきらめく素材が、落ち着いた色味に華やぎをプラスし、着こなしを一気に垢抜けさせてくれそうです。パール調ボタンが上品なポイントになり、シンプルなスタイリングもどこか印象的に仕上がりそう。

トレンドのクラシカルなエッセンス薫るヘリンボーンがポイント

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ + E」〈BROWN〉\3,990（税込）

落ち着いたブラウンにヘリンボーン柄をのせたパンツは、今季注目のクラシカルなムードを手軽に取り入れられそうな一本。ツータック入りの立体的なシルエットとハイウエスト設計で脚長効果が狙え、横ベルトのディテールがさりげないポイントに。ベーシックなトップスに合わせるだけで、品のある大人スタイルへと導いてくれそうです。

ツヤ感ベロアでベーシックなブラウンをクラスアップ

【GU】「ベロアナローマキシスカートZ + E」〈DARK BROWN〉\1,990（税込・セール価格）

しなやかな落ち感とほのかなツヤが魅力のベロア素材が、ブラウンに奥行きをプラス。地味見えが心配なブラウンも、上品な光沢のおかげで大人っぽく華やかな印象に仕上がっています。着心地がよさそうなウエスト総ゴム仕様が◎ すらりとしたシルエットが美しく、きれいめにもカジュアルにも活躍しそうで汎用性の高い一枚といえそう。

トラッドムード溢れるブラウン × チェックでサマ見えが狙えそう

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」〈BROWN〉\4,990（税込）

公式オンラインストアで「カジュアルからクラシカル、きれいめスタイルにも対応する」と紹介されている、着回し力の高そうなジャケット。チェック × ブラウンの組み合わせで今季らしいトラッドな印象を演出。ほどよくゆとりのあるシルエットで、手持ちボトムスと合わせやすそうなのも魅力です。一枚あるだけで、毎日のスタイリングの幅がぐっと広がりそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K