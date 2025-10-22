ドジャースナインがWSに向け本拠地で練

ドジャースが公開した本拠地での練習に、大谷翔平投手の姿が見当たらずファンが騒然となっている。ドジャースは21日（日本時間22日）、球団SNSで非公開練習の様子を公開。20枚にわたる写真を投稿したが、大谷の練習シーンは含まれていなかった。

ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発する山本由伸投手は、大谷が描かれた“二刀流”Tシャツを着用してキャッチボール。ムーキー・ベッツ内野手の打撃練習や真剣な表情でキャッチボールを行う佐々木朗希投手なども公開された写真で確認できる。

選手たちの姿に、ファンも「負けられない戦いが始まる」「Tシャツを着て真剣に練習してる由伸が可愛いすぎる」「佐々木朗希投手、期待してます」「いつも通り、日々の練習に集中してあとは総力結集で必勝」とコメントし、WS連覇に向けて始まる戦いに期待を寄せていた。

多くの主力選手がグラウンドで汗を流したようだが、投稿に大谷の姿は見当たらず。「翔平はどこ？」「あれ、大谷さんが写ってない!?」と反応するファンもおり、二刀流の動向を気にかけていた。（Full-Count編集部）