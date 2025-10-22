KFCに“ハロウィン限定バーレル”登場！チキン9ピースで盛り上がろう♪
2025年10月29日（水）から10月31日（金）の3日間限定で、KFC（ケンタッキーフライドチキン）から 「ハロウィン9ピースバーレル」 が全国の店舗で発売されます。ご家族やご友人とのハロウィンパーティーシーンにぴったりの、たっぷり9ピース入りのバーレルが登場です。
ボリューム＆おトク感がうれしい！
このバーレルには、KFCの看板商品の「オリジナルチキン」が9ピースぎゅっと詰まっています。オリジナルチキンは11種類のハーブ＆スパイスで味付けされた、ふっくらジューシーな味わいが魅力。
さらに、単品積上げ価格（2,790円）に対して、販売価格が 2,290円（税込） と、500円もおトクな価格設定になっています。
「サイ」「ウイング」「キール」「リブ」「ドラム」と部位ごとに異なる味わいと食感が楽しめるのもポイント。1つのバーレルで味の変化を楽しめます。
期間限定＆予約も可で準備万端！
販売期間は10月29日（水）〜10月31日（金）の3日間限定。ネットオーダー限定で 10月22日（水）〜10月28日（火） までの事前予約が可能です。
※一部店舗では取り扱いがない場合あり。デリバリーは対象外なのでご注意ください。
ハロウィンパーティーが華やぐサイドメニュー特典も！
このバーレルを購入すると、サイドメニューがおトクに追加注文できるキャンペーンも実施。ポテト(S)2個やビスケット2個、カーネルクリスピー2個、チョコパイ2個、コールスロー(S）2個の人気商品が 390円 で選べる特典付きです。
仲間や家族で集まるとき、ハロウィンパーティを盛り上げるにはぴったりのセットですね。
商品名：ハロウィン9ピースバーレル（オリジナルチキン9ピース）
価格：2,290円（税込） ※単品積上げ価格2,790円
販売期間：2025年10月29日（水）〜10月31日（金）
事前予約期間：2025年10月22日（水）〜10月28日（火）※ネットオーダー限定
販売店舗：全国のKFC店舗（一部除く）※デリバリー対象外
家族や友人と囲めば、いつもの夕食がちょっと特別なハロウィンパーティーに早変わり。9ピースという大容量ながらも、おトク感たっぷりのこのバーレル、見かけたら要チェックです！
(E・レシピ編集部)
