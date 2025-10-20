¡Ô10ºÐ½÷»ù¤Î¿ÈÂÎÃæ¤Ë»ÉÀÄ¤¬¡Ä¡Õ¡Ö14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¡×¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿¡È»Ò¶¡Æ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡É¡¡¿¦°÷¤Ïµ¤¤Å¤«¤º2¥ö·îÊüÃÖ¤«
¡Öº£Ç¯4·î¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤ÎA¤ò¸«¤ÆØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡°ì¿ÍÌ¼¤ÎA¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÌîºêËãÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç°¦Ì¼¤¬¼õ¤±¤¿"¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý"¤Ë¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òº£¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîºê¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼ê¡¢¸ª¡¢Â¤Ë¡É¾Ã¤»¤Ê¤¤½ý¡É¡Û¡Ö¿Æ¤Ê¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×10ºÐ¤ÎÌ¼¤ÎÁ´¿È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¿ô¡¹¡¡»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
¡Öº¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î´Ö¤Ë¹õ¤¤¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ÜÀß¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ØÃæ2¤ÎB¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¼ê¤äÂ¤Ë5¤Ä¤Î»ÉÀÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤½¤Î¤¦¤Á¾Ã¤¨¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥³¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ËËÏ½Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎËÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¿Ë¤Ç»É¤·¤Ê¤¬¤é¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»ÉÀÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¤Þ¤À10ºÐ¤Ç°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ýÀ×¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏºòÇ¯7·î¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£Åö»þ¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»¤ÎÌîºê¤µ¤ó¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬ºß³Ø¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ËÉë¤¯¤È»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢»ùÁê¡Ë¤Î¿¦°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Ø¹»¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿»ùÁê¤¬»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßË¡¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÊÝ¸î¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¡¢A¤µ¤ó¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£Ìîºê¤µ¤ó¤Ï»ÜÀßÂ¦¤ÈA¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤Ç¤¤ë¤è¤¦³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ï¡ÖÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òÂà½ê¤·¤Æ¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó9¥ö·î¸å¤Îº£Ç¯4·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÜ¸î»ÜÀß¿¦°÷¤Ï2¥ö·î»ÉÀÄ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º
¡¡ÅöÁ³¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤ÏÂ¨ºÂ¤ËA¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤â¤¹¤°¤Ë»ùÁê¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¼Õºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎA¤µ¤ó¤ÈÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎB¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏB¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î»ÉÀÄ¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÌÜÎ©¤Ä²Õ½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìîºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÂ¦¤Ç»ÉÀÄ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìîºê¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢B¤µ¤ó¤ÏA¤µ¤ó¤Î»ÉÀÄ¤ò¾å¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¢¤ë»þ¡¢¿¦°÷2¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Û¥¯¥í¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤âÆÃ¤Ë¿¼¤¯ÄÉµÚ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖA¤Ï4Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ5¤Ä¤Î»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ÉÀÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£A¤Ë¤è¤ë¤È¡¢B¤Ë»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿¦°÷¤¬¶á¤¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¡Ê2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¡Ë¶á¤¤¤è¡Ù¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹À¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æµî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡B¤ÏÉô²°¤Î»à³Ñ¤ÇA¤Ë»ÉÀÄ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¥¥Á¥ó¤ÈÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤«¤éA¤¬Âà½ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç´Ö¡¢2¥ö·î¶á¤¯¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆA¤Î»ÉÀÄ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÂà½ê¤¬¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ÉÀÄ¤Î¿ô¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ°é¸¦µæ²È¤ÎÃæÃ«Å¯µ×»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿"½ÅÂç»ö°Æ"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÂç»ö°Æ¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤¬Ãø¤·¤¯¿¯³²¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¡¢ÀÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸¢Íø¤Î¿¯³²¤ò¼õ¤±¤ÆÈï³²¼Ô¤¬½ÅÆÆ¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï»ÜÀß¤Ê¤É¤Î²á¼º¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢»ÜÀß¤Î´ÉÍý²¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤Ï°ì»þÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤Ç¡¢¿¦°÷¤Ï7¿ÍÁ°¸å¤Î»ý¤Á²ó¤ê¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¡¦ÃæÃ«»á¤¬º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£µ¥ö½ê¤â¤Î»ÉÀÄ¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½ÅÂç»ö°Æ¤ÎÄêµÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÅö¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÅÂç»ö°Æ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ÊÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ô¡Ë¤ËÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯Â¦¤¬½ÅÂç»ö°Æ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¹ñ¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï»ÜÀßÂ¦¤¬Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÂ¦¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢»ùÁê¤Î²óÅú¤Ï
¡¡Ìîºê¤µ¤ó¤Ï°¦Ì¼¤Î¿ÈÂÎ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿"¾Ã¤»¤Ê¤¤½ý"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ùÁê¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢B¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¡¢B¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¤³¤Î»ùÁê¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖA¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Öº£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤«¡×¡Ö¹ÔÀ¯Â¦¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ùÁê¡Ë¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍÜ¸î»ÜÀß¡Ë¤È¤·¡¢ÁÐÊý¤È¤â¡¢¡ÖÊó¹ð»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîºê¤µ¤ó¤ÏA¤µ¤ó¤Î»ÉÀÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¾Ã¤¹¤È¤Ê¤ë¤ÈÄË¤ß¤â¹ó¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤È¤¨¾Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥ß¥ß¥º¼ð¤ì¤ÎÀ×¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æº£¸å¤ò·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»ùÁê¡¦ÍÊ¸î»ÜÀß¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¶¡¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ/²ÃÆ£·Ä