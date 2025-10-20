愛子さまをはじめ女性皇族の公務への取り組みが頻繁に報じられるなか、そのファッションで話題をさらうのが秋篠宮家の次女・佳子さまだ。

【アザ―カット】「第79回国民スポーツ大会」でロイヤルブルーのワンピースをお召しになっていた佳子さま

注目を集めたのは、10月8日に開催された滋賀県彦根市の「第79回国民スポーツ大会（国スポ）」総合閉会式での装いだ。

「当日の佳子さまは、ワンピースのロングドレスで、色は鮮やかなロイヤルブルー。腰から下にかけての特徴的なプリーツのデザインから、『TADASHI SHOJI』の一着ではないかと見られています。元米国大統領夫人のミシェル・オバマ氏や歌手のビヨンセなど世界のセレブも愛用しています」（女性誌記者）

髪飾りやネックレスもブルーで統一しており、滋賀県のシンボルカラー"琵琶湖ブルー"を表現されたのではとの声もSNSなどで上がった。

なかでもイヤリングは滋賀県のハンドメイド工房が手がけた商品と見られている。皇室解説者の山下晋司氏はこう言う。

「日本工芸会総裁を務められる佳子内親王殿下は、訪問地の工芸品のアクセサリーを選ばれることが多い。産地や作者を応援したいとの気持ちがあるようです」

そんななか、佳子さまのドレスに対してネット上で相次いだのが「ボディラインが"クッキリ"しすぎている」との声だ。

「女性皇族がワンピースを着る場合はふんわりしたシルエットのものを選ぶことが多く、公の場であのようなタイトなドレスをお召しになることはあまり例がないかもしれません｣（前出・女性誌記者）

このドレスは弟・悠仁さまの成年式後に行なわれた「内宴」でも着用されたという。それだけお気に入りの一着ということだが、皇室のいわゆるドレスコードでは佳子さまの"クッキリ服"はどう位置付けられるのか。

「皇室行事で最も格式の高い正装では、女性はローブ・デコルテに勲章、ティアラなどをお召しになりますが、国民スポーツ大会の総合閉会式は通常のご公務にあたり、ドレスコード的なものはありません。例えば被災地の訪問ではパンツ姿など、それぞれのお考えでTPOにふさわしいものを選ばれています。今回の佳子内親王殿下の場合も、ご自身がお考えになって選ばれたと思います」（山下氏）

秋篠宮家をめぐっては、佳子さまの"一人暮らし"を機に秋篠宮ご夫妻との距離が遠くなったと報じられたこともあり、「今回の佳子さまの服装も母娘間の相談はなかったでしょうし、紀子さまはどう思っているのか」（皇室ジャーナリスト）などと心配する声も上がる。

宮内庁は、佳子さまのドレスを誰が選んだかなどについて、「承知しておりません」（総務課報道室）と回答した。

佳子さまの装いは、これからも耳目を集めることになりそうだ。

※週刊ポスト2025年10月31日号