¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¡Ê61¡Ë¤¬18Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ë»×¤ï¤Ì¡ÈÈãÈ½¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡»ÞÌî»á¤Ï16Æü¤Ë¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ï21Æü(²Ð)¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇÅù¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢°ú¤­Â³¤­ÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£

¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¹â¤¤ÀÇ¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡»ÞÌî»á¤Ï¡Ö¡ØÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ØÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡Ù¤Î¸¬¾ùÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£