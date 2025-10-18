ÊÆCNBC¡Ö¹â»Ô¥ê¥¹¥¯¡×»ØÅ¦¡Ä¡ÖÌ÷¹ñ¹Ô¤«¤º¡×ÁáÉÄ¡¢¤â¤¦ÆüÏÂ¤ë! °Ý¿·Í×Ë¾¡È´ÝÆÝ¤ß¡ÉÁíÍýÃÂÀ¸¤Ç¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¤ÏÈùÌ¯¡×°Å±ÀÎ©¤Á¹þ¤á¤ë
¡¡±¦ÇÉÁØ¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤ÆÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤À¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î½©µ¨ÎãÂçº×¤Î»²ÇÒ¤Ï¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»²ÇÒ¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤È¤·¤Æ¡¢³°¸òÌäÂê²½¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¯¶É¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤¤¤¶ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¿®Ç°¤ò¤Þ¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀÐÇËÌÐÁíÍý¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡10·î6Æü¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ®ÉÂ¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü8000±ßÂæ¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´üÂÔ´¶¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Í¥ª¡¦¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î´üÂÔ´¶¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÄ¾¸å¤Î»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î5ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤¬Äã¶âÍø°Ý»ý¤ò´Þ¤à¡Ø¥Í¥ª¡¦¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¡¢»Ô¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î½é´ü¤Î³ô¹â¤Ï¡¢¼ÂÂÎÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤Î³Î¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤È¶âÍ»´ËÏÂ¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦²±Â¬¡¢¤¤¤ï¤Ð¸¸ÁÛ¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥«¥Í¤ò¤Ð¤é»µ¤¯»ØÆ³¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¯·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËËâË¡¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¡¢ÎäÅ°¤ÇÌµ»üÈá¤Ê¸½¼Â¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±É¸÷¤Ø¤ÈÂ³¤¯²ÖÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¢ÎÏ¤Î´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â¸µ¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯²»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã×Ì¿Åª¤Ê°ì·â¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¡£1999Ç¯¤«¤é¼Â¤Ë26Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢Ï¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃç´Ö³ä¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡×¤¬¡¢º¬¤³¤½¤®Ã¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¿ô¡¹¤Ï¤¿¤À¤Î³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤È²½¤·¤¿
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¼«¤é¤Î¿®¾ò¤ä»Ù»ý¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤¿°ÂÄê¤È·èÊÌ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¸øÌÀÅÞ¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡¢¤¿¤À¤Î³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤¹Æ°¤¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î´é¿§¤ò±®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤â¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸øÌÀ¤¬È´¤±¤¿º£¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÃæ´Ú¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃæ´Ú¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡À¯¼£´ðÈ×¤ÎÊø²õ¤À¤±¤Ç¤âÃ×Ì¿Åª¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤¬´ÇÈÄÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤òÀººº¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ì·½â¤È´í¤¦¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ª¾ã¤ê¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤Î½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢ÌµÀÕÇ¤¤ÊÀ¯ºö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ¿Í¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤É÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£·ÐºÑ¤¬²áÇ®µ¤Ì£¤Î»þ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¼Ú¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤Ë¤ª¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤±¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
Í¸¢¼Ô¤ÎÉÔËþ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ÈÄÂ¶â¤ÎÄäÂÚ
¡¡³¤³°¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â»Ô»á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥«ー¥Í¥®ー¹ñºÝÊ¿ÏÂ´ð¶â¤Ï¡¢10·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹â»Ô»á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤«¡©¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÁýÂç¤¹¤ëÉÔËþ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Í¸¢¼Ô¤ÎÉÔËþ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ÈÄÂ¶â¤ÎÄäÂÚ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢CNBC¤â¤Þ¤¿¡¢10·î6ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¹â»Ô¥ê¥¹¥¯¡×
¡Ö¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸ºÀÇ¤äÊä½õ¶â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÌäÂê¤ò°²½¤µ¤»¡¢¹ñºÄ»Ô¾ì¤Î·Ù²üÀªÎÏ¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤¬¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤ò¡Ö´í¸±¤ÊÅÒ¤±¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯ºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëºâ¸»¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬²¿°ì¤ÄÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤À¯ºö¤Ï¡¢¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¾·¤¯¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤È¤Ï¡¢¹ñ¤¬¼Ú¶â¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÍø»Ò¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê³Û¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼Ú¶â¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ñ¤ÎºâÀ¯¤ÏÇËÃ¾¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤È¤¤¤¦»þ¸ÂÇúÃÆ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºâ¸»¤È¤Ï¡ÖºÐ½Ðºï¸º¡×°Ê³°¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¥à¥À¤òºï¤ê¹ÔÀ¯¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ëÉåÇÔ¤·¤¿»Ù»ýÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¼å¤¯¡¢¤¹¤°¥Ù¥¿¹ß¤ê¤¹¤ë¹â»Ô»á¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£
Takaichi Always Chickens Out
¡¡¤Ä¤Þ¤êº¬¸»Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹â»Ô»áËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î·çÇ¡¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ë¤Ï¡ÖTACO¡ÊTrump Always Chickens Out¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÁªµóÃæ¤Ï²á·ã¤Ê¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¼Â¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆüÏÂ¸«¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÙèÙé¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£Æ¬¤µ¤¨²¼¤²¤Æ¡¢À¯ºö¤ò´ÝÆÝ¤ß¤¹¤ì¤ÐÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÖTakaichi Always Chickens Out¡×¤À――¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼«¤é¤Î¿®¾ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÊÝ¼é¶¯¹ÅÏ©Àþ¤ò»ö¼Â¾åÉõ°õ¤·¡¢¤Ë¤ï¤«»Å¹þ¤ß¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁíÍý¤Î°Ø»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤µ¤¨¤â¶Ê¤²¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÊÑÀá¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢Å¨ÂÐÀªÎÏ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¿®Íê¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Î¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â
¡¡´üÂÔ¤È¤Ï¡¢°ì´ÓÀ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¡£¤½¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤È¤¡¢´üÂÔ¤Ï¼ºË¾¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤Ï»Ô¾ì¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²¼Íî¶ÉÌÌ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦ºÖ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ëETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤¬Áê¾ì¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÁë¿¡¤ºî¶È°÷¤¬ÁõÃå¤¹¤ëÌ¿¹Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨Â¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤â¡¢Ì¿¹Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤¬¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤ò¶¯µ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌ¿¹Ë¤Ï¡¢´û¤Ë¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÏETF¤ÎÄêÎãÅª¤Ê¹ØÆþ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÍî²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£Îä¤¿¤¯¹Å¤¤¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£²¼¤²¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó²¼¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Î¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢À¯¼£´ðÈ×¤Ï¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤ÏÌ·½â¤È´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ß¡¢¤½¤Îºâ¸»¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ì´ÓÀ¤È¿®Íê¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿´üÂÔ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¤³¤Î°Å±À¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¼ºË¾¤ò¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤½¤Î¼êÏÓ°ì¤Ä¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£