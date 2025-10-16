2ヒンジで角度調整も自由自在！台座が360°回転するタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社は、2つのヒンジによりタブレットの角度と高さを無段階で自由に調整できるタブレットスタンド「PDA-STN87S」を発売する。台座部分が360°回転するので、接客やプレゼン時の画面共有に最適だ。13インチ程度までのタブレットに対応し、ケースを取り付けた状態でも使用できる。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できる。
■画面をサッとお客様へ向けて、接客もスマートに
360°回転できるので、画面を他の人と簡単に共有できる。
■角度や高さを見やすく調整
2ヒンジで無段階で角度調整できるので、お好みの位置でタブレットを調整できる。
■さまざまなシーンで活用できる
窓口、レジの会計、サブディスプレイ、キーボード操作など、様々なシーンで活用できる。
■タッチペンを使う時やタイピングに
タッチペンを使用する時や、タブレットのキーボードでタイピングしたい時など多様な使用シーンに合わせて角度調整できます。
■折りたたんでコンパクトに
2か所のヒンジを折りたたむことでコンパクトになるので、引き出しなどの狭いスペースに収納できる。軽量なので、持ち運びに便利だ。
■キズ防止ゴムパット＋ズレにくい底面ラバー付き
タブレットが触れる場所には、擦りキズから保護するゴムパッドと、操作時にズレにくい底面ラバーが付いている。
■アルミ素材×放熱穴付きで熱を逃す
放熱効果のあるアルミ素材を使用しています。さらにタブレットの熱がこもりにくいように多数の放熱穴が開いている。
■タブレット横・縦置き両対応
タブレットの設置は、縦置き・横置きのどちらにも対応する。
■充電しながら使える
充電ケーブルなどを通せる構造なので、充電したまま使用できる。
■名入れ可能
範囲内に、社名や学校名などが印字できる。
■タブレットの角度と高さを無段階で自由に調整できるタブレットスタンド「PDA-STN87S
