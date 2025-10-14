¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤¬²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡Ú¼Ì¿¿¡§ÆÁ¸¶Î´¸µ¡Û

¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤Ø

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÊø¤·¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£MFÆ²°ÂÎ§¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊø¤·Êý¥Þ¥¸¤Ç´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃæÈ×¤ÇDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ËÍÂ¤±¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÈMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬½Ä´Ø·¸¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤¬°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤éÀäÌ¯¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï±¦Â­¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤ò´°Á´¤ËÊø¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤­¡×¡Ö¤³¤ìÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ê¡×¡ÖÎÏ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë