¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤Ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÊø¤·¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£MFÆ²°ÂÎ§¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊø¤·Êý¥Þ¥¸¤Ç´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÇDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ËÍÂ¤±¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÈMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬½Ä´Ø·¸¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤¬°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤éÀäÌ¯¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤ò´°Á´¤ËÊø¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¡×¡Ö¤³¤ìÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ê¡×¡ÖÎÏ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë