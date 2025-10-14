¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¥¾¥Ã!? ¿å¤ÇËÄ¤é¤à¿ÍÂÎÌÏ·¿¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÏÃÂê¤Ë - ¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Êw¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!?¡×
¤Õ¤Ë¤Ã¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¤×¤Ë¤×¤Ë¤Î´¶¿¨¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡¢¤ªº×¤ê¤ä»¨²ßÅ¹¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤Ê¤É¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï?
º£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¡È¿ÍÂÎÌÏ·¿¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¢¨²èÁü¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ
10·î17Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£Ç¾¡¢¿´Â¡¡¢°ß¡¢ÇÙ¤Î4¼ï¤Î·Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡¦ÀÄ¡¦Åí¤Î3¿§¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä!!
Ç¾(ÀÖ)
¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò1½µ´Ö¤Û¤É¿å¤Ë¿»¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó224%¤Û¤ÉµðÂç²½¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿X¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Êw¡×¡ÖÀÎ¤¢¤Ã¤¿¿å¤ÇËÄ¤é¤à·Ï¤«¡ÄÂ¡´ï¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª⁉︎¡×¤È¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤òÉ½¤¹¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¿´Â¡(ÀÄ)
¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?
¡À📢È¯Çä¾ðÊó¡¿¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡Ä¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë⁉¥ê¥¢¥ë¤Êºî¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥¾¥¯¥Ã💦¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤¿¤ê¥É¥Ã¥¥ê¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹🫀✨¡Ú¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï10/17¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ªhttps://t.co/YzrGnSaIYB pic.twitter.com/em7ogRo6UE- ¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼° (@kitan_club) October 10, 2025
º£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¡È¿ÍÂÎÌÏ·¿¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¢¨²èÁü¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ
10·î17Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£Ç¾¡¢¿´Â¡¡¢°ß¡¢ÇÙ¤Î4¼ï¤Î·Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡¦ÀÄ¡¦Åí¤Î3¿§¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä!!
¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ò1½µ´Ö¤Û¤É¿å¤Ë¿»¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó224%¤Û¤ÉµðÂç²½¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿X¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Êw¡×¡ÖÀÎ¤¢¤Ã¤¿¿å¤ÇËÄ¤é¤à·Ï¤«¡ÄÂ¡´ï¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª⁉︎¡×¤È¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤òÉ½¤¹¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¿´Â¡(ÀÄ)
¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?
¡À📢È¯Çä¾ðÊó¡¿¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡Ä¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë⁉¥ê¥¢¥ë¤Êºî¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥¾¥¯¥Ã💦¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤¿¤ê¥É¥Ã¥¥ê¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹🫀✨¡Ú¿å¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à ¿ÍÂÎÌÏ·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï10/17¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ªhttps://t.co/YzrGnSaIYB pic.twitter.com/em7ogRo6UE- ¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼° (@kitan_club) October 10, 2025