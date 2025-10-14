データ分析を身近に感じられる！スタシル 月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」

データ分析導入支援サービスのスタシルは、2025年10月14日より、月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」を先着50名に限り特別価格で提供するリリース記念キャンペーンを実施します。

はじめての方でも“数学なし”で実務に直結するデータ分析を、より手軽に始められるチャンスです！

スタシル 月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」

対象サービス：「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」(月額サブスクリプション)

募集枠：先着50名(上限到達次第終了)

受付開始：2025年10月14日

特別価格：特設ページにてご確認ください(通常価格：4,950円／月)

このキャンペーンは、データ分析を身近に感じてもらい、より多くの人がビジネスに活用できる環境づくりを目指して企画されました。

統計学やマーケティングを学び、約25年間上場企業でデータ分析に従事してきた運営者が、ChatGPTの登場を機に考案した独自のメソッドで、数学的な知識がなくてもデータ分析の勘所を身につけることができます。

「目的(何を判断したいか)→必要データ→ChatGPTへの指示例→出力結果の確認」という4ステップで、実務に直結するスキルを効率的に習得できます。

リリース記念キャンペーン概要

「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」のリリースを記念し、先着50名限定で特別価格が適用されます。

受講後に簡単なレビュー(ご感想・活用例等)の連絡をいただける方が対象となります。

名称：リリース記念キャンペーン(先着50名 特別価格)

対象サービス：「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」(月額サブスクリプション)

特別価格：特設ページにてご確認ください ※通常価格：4,950円／月

募集枠：先着50名(上限到達次第終了)

受付開始：2025年10月14日

申込方法：

1)スタシル公式YouTubeにて動画を視聴ください(https://youtu.be/DW0eekAuH-A)

2)コメント欄に記載の無料ウェブセミナーにご招待

3)無料ウェブセミナー受講後に表示されるボタンから、特設ページへ移動し、ご購入ください。

適用条件：受講後に簡単なレビュー(ご感想・活用例等)のご連絡をいただける方(詳細は申込み完了後にご案内)

サービスの特長

本サービスは、数学を使わない独自のメソッドでデータ分析を学ぶことができ、必要なときに必要なテーマだけをオンデマンドで学習できます。

また、不明点があれば問い合わせ可能で、受講者の声やトレンドを反映した継続的なアップデートが魅力です。

ポイント1｜数学を使わない独自メソッド

「目的(何を判断したいか)→必要データ→ChatGPTへの指示例→出力結果の確認」という4ステップで、式や証明に踏み込まずに勘所を身につけられます。

ポイント2｜キャンペーンでさらに低価格でお求めやすく

小さく始めて継続できる価格設定で、低価格の月額制(4,950円／月)をさらにお安く体験できるチャンスです。

特別価格は、特設ページでご確認ください。

ポイント3｜問い合わせ可＆常時アップデート

動画を見て不明点があれば問い合わせが可能です。

受講者の声やトレンドを反映して、分析テーマ・テンプレート・事例を順次追加し、サブスクならではの継続アップデートのメリットを提供します。

カリキュラム例(随時追加・更新)

データ分析の基礎から応用まで、幅広いテーマを網羅したカリキュラムが提供されます。

今後もクラスター分析やロジスティック回帰など、新たな分析手法が順次追加される予定です。

・データ分析のメリットと“数学を使わない”進め方

・目的別に最適な分析を選ぶ考え方(全体像の把握)

・準備と基本：ChatGPTの使い方／データの扱い／日本語フォント設定

・データの大枠をつかむ：基礎統計・度数分布・ヒストグラム／正規・パレートの着眼点

・分布の読み方：小集団の見つけ方と分類のコツ

・カテゴリー比較：箱ひげ図・クロス集計で差を把握

・数値間の関係：散布図・相関・単回帰分析

今後追加予定：クラスター分析(分類)／ロジスティック回帰(確率予測) ほか

注意事項

キャンペーンは先着50名に達し次第終了となります。

契約が継続している期間に限り特別価格が有効で、解約後に再契約する場合は通常価格での提供となります。

先着50名に達し次第、本キャンペーンは終了します。

当月内の途中解約・日割精算はありません。

更新日前までの解約で翌月以降の課金を停止します。

特別価格は契約が継続している期間に限り有効です。

解約後に再契約される場合は、通常価格(4,950円／月)でのご提供となります。

価格・内容は予告なく変更となる場合があります。

詳細は申込みページのご案内をご確認ください。

運営者略歴

運営者は、統計学・マーケティングの専門知識を持ち、長年の実務経験を持つデータ分析のプロフェッショナルです。

「より多くの人が分析を活用できる環境づくり」を目指し、スタシルを創業しました。

筑波大学大学院にて統計学・マーケティング等を学び修士号取得。

卒業後、上場企業にて約25年勤務。

販売促進企画、データ分析など幅広い業務に従事。

ChatGPTの登場を機に、より多くの人が分析を活用できる環境づくりを目指し、スタシルを創業。

スタシルの「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」リリース記念キャンペーンでは、数学の知識がなくてもChatGPTを使って実務に役立つデータ分析スキルを身につけられます。

先着50名限定の特別価格で、この機会にデータ分析を始めてみませんか。

株式会社スタシルの「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」リリース記念キャンペーンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post データ分析を身近に感じられる！スタシル 月額サブスクリプション「ChatGPTであなたもできる、かんたんデータ分析入門」 appeared first on Dtimes.